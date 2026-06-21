Gironde : trois personnes âgées de 80 à 95 ans décèdent en raison des fortes chaleurs

En Gironde, trois personnes âgées de 80 à 95 ans, sont probablement décédées, ce dimanche 21 juin, en raison des fortes chaleurs. Les trois victimes, une femme et deux hommes, sont toutes mortes dimanche à leur domicile respectif.

Trois personnes, âgées de 80 à 95 ans, sont décédées ce dimanche en Gironde, probablement en raison des fortes chaleurs, a annoncé dimanche soir la préfète du département Sophie Brocas.

«Aujourd’hui, on déplore hélas en Gironde trois décès de personnes âgées, entre 80 et 95 ans, que les secours pour l’instant attribuent à cette canicule», a annoncé Sophie Brocas à France 3 Aquitaine, sans donner de détails supplémentaires.

Les trois victimes sont une femme et deux hommes

Les trois victimes, une femme et deux hommes, sont toutes mortes dimanche à leur domicile respectif, dans les communes de Cenon, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Jean-d’Illac, en périphérie de Bordeaux, ont précisé les services de la préfecture à l'AFP.

Placé en vigilance rouge depuis dimanche midi, le département de la Gironde devrait connaitre des températures tutoyant les 43°C de lundi à mercredi, selon le dernier bulletin actualisé de Météo-France.

Selon l'institut de prévisions, l'épisode caniculaire en cours pourrait connaitre un «niveau de sévérité» proche de celui d'août 2003, qui avait fait près de 15.000 morts en France.