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Manche : un migrant décède lors d’une tentative de traversée clandestine

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a annoncé, ce samedi 20 juin, qu'une personne a été retrouvée morte dans une embarcation sur les côtes anglaises après une traversée illégale entre la France et le Royaume-Uni. [Dan Kitwood / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a annoncé ce samedi qu'une personne a été retrouvée morte dans une embarcation sur les côtes anglaises après une traversée illégale entre la France et le Royaume-Uni. 

Une personne a été retrouvée morte dans une embarcation sur les côtes anglaises après une traversée illégale de la Manche samedi depuis les côtes françaises, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). L'embarcation, repérée par les autorités dans le secteur de Wissant n'avait formulé «aucune demande de secours» durant la traversée et a été prise en charge par les autorités britanniques. 

À son bord, une personne «retrouvée inconsciente, a été déclarée décédée dans l'après-midi par le Maritime Rescue Coordination Center de Douvres», selon la Prémar. Lors de l’interception de ce bateau dans les eaux britanniques «un migrant a été retrouvé inanimé. Malgré l’assistance médicale prodiguée, nous avons le profond regret de confirmer qu’il est décédé», ont confirmé les autorités britanniques. 

66 migrants ont été secourus et débarqués à Boulogne-sur-Mer 

«Cette nouvelle tragédie souligne les terribles dangers que représentent ces traversées», ont-elles ajouté, assurant continuer «à travailler sans relâche avec les autorités françaises et nos partenaires à l’étranger pour empêcher ces voyages périlleux». La victime, dont la nationalité et l'âge sont inconnus, serait une femme, a indiqué l'association d'aide aux migrants Utopia 56 dans une publication depuis leur compte X. 

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Au total, 66 migrants ont été secourus et débarqués à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a détaillé la Prémar dans un communiqué. La veille, une embarcation de migrants au large de Quiberville (Seine-Maritime) avait également nécessité l'intervention des secours, permettant de porter assistance à deux personnes. En 2025, au moins 29 migrants sont morts en mer et au moins neuf depuis le début de l'année.

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