Meurtre de Lyhanna : les rapports confirment des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles»

Des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles» ont été confirmés dans le traitement d'une plainte pour viols sur mineur datant d'août et visant Jérôme Barella.

Les rapports des inspections générales de la gendarmerie et de la justice sur l'affaire Lyhanna ont confirmé, ce dimanche 21 juin, qu'il y avait eu des «dysfonctionnements» et des «erreurs individuelles» dans le traitement d'une plainte pour viols sur mineur datant d'août 2025 et visant Jérôme Barella.

Ce constat avait été fait dès le début par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Laurent Nuñez et Gérald Darmanin. Les rapports, qui seront rendus publics ce lundi, ne comportent pas vraiment de révélations mais permettent de comprendre l'enchaînement des faits sur le traitement de la plainte d'août 2025.

Jérôme Barella n'a été ni entendu ni placé en garde à vue

Ils permettent «de comprendre l'incompréhensible», a déclaré une source proche du dossier à l'AFP. Cette plainte pour viols de la mère de la petite Rosa, déposée à Toulouse et désignant Jérôme Bardella comme l'auteur, avait d'abord été confiée à des gendarmes de Haute-Garonne.

Elle avait ensuite été transmise au parquet d'Auch (Gers), les faits ayant eu lieu au domicile du mis en cause. Les rapports relèvent que cette plainte a fait un nouvel aller-retour entre Auch et Toulouse, après avoir été transmise par courrier de Toulouse à Auch. Le dernier acte connu jusque-là est une nouvelle audition de la mère de Rosa par les gendarmes de la brigade de Lectoure, suivie d'un contact le 14 février avec le parquet d'Auch.

Mais Jérôme Barella n'a été ni entendu ni placé en garde à vue, jusqu'à ce qu'il soit mis en cause dans l'enlèvement et la séquestration de Lyhanna, dont le corps a été retrouvé dans le silo d'une entreprise agricole désaffectée. Des traces d'ADN de Jérôme Barella ont été découvertes sur son corps.