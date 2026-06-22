Canada : trois morts après une fusillade dans un quartier juif de Montréal

Trois personnes, dont un policier et le suspect, ont été tuées ce lundi lors d’une fusillade dans un quartier juif de Montréal (Canada), tandis qu'une policière a été blessée, a annoncé la police. Une enquête a été ouverte.

Un homme a ouvert le feu, pour des raisons encore floues, dans un quartier juif de Montréal, au Canada, ce lundi matin. Trois personnes, dont le suspect, mais aussi un policier et une troisième victime dont l’identité demeure inconnue à ce stade, auraient perdu la vie. Une autre membre des forces de police aurait été blessée pendant l'intervention.

Wild footage from Montreal earlier during a shootout between a heavily armed gunman and police. Per reports from the police and Canadian news outlets, 1 police officer, 1 civilian, and the gunman are now dead. pic.twitter.com/h4nzmWcWEU — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2026

Un mobile «inconnu»

Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h30 (heure locale) ce lundi 22 juin. L'opération policière, débutée en fin de matinée, a duré plusieurs heures et serait «toujours en cours» selon un communiqué publié par les forces de l’ordre de Montréal, sans fournir d'indication quant aux circonstances du drame ou aux motivations du suspect.

«Pour l'instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout ça», a déclaré Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure du Québec, à la chaîne Radio-Canada. Un important dispositif policier a été mis en place dans ce quartier résidentiel de l'ouest de Montréal où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs.

Des images sur les réseaux sociaux montrent un suspect vêtu d'une tenue militaire, étendu au sol. Les habitants sont appelés à rester barricadés chez eux et l'autoroute attenante a été fermée à la circulation. Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a affirmé sur X «suivre de près la situation».