DZ Mafia : un suspect jugé dès ce lundi dans le cadre d'un meurtre commandité en 2023

Un jeune homme doit comparaître, dès ce lundi et pour une durée de deux jours, devant le tribunal pour enfants à Paris. Mineur au moment des faits, il doit être jugé pour avoir accepté de commettre un assassinat à Marseille sur instruction de Hacène L., un homme se réclamant de la «DZ Mafia».

Après un premier volet du dossier examiné en mai dernier par la 35e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, la justice se penche désormais sur le dernier épisode de la tentative de meurtre avortée survenue à Marseille en juin 2023. À compter de ce lundi et jusqu’au mardi 23 juin, un jeune homme, mineur au moment des faits, doit comparaître devant le tribunal pour enfants.

Celui-ci est en effet soupçonné d’avoir accepté de commettre un assassinat à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, sur instruction de Hacène L., un homme se proclamant de la «DZ Mafia» et détenu au moment des faits.

Ainsi, et dans le cadre du procès, ce jeune homme comparaît pour «détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de la catégorie A», «participation à un groupement ou à une entente en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de crime» et «violences volontaires aggravées (usage d’une arme) ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours».

Deux tentatives de suicide

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus le 11 juin 2023 au soir. Concrètement, Hacène L. avait envoyé depuis la Seine-et-Marne ce jeune homme, âgé de 16 ans à l’époque et recruté sur Snapchat, afin de tuer une personne. Mais le meurtre tourna court.

Dans le détail, avant de passer à l’action, le prévenu serait tombé fortuitement sur un homme déambulant dans la rue pour uriner. Ce dernier aurait aperçu la kalashnikov mal dissimulée. Devinant les intentions du mineur, l’homme aurait engagé un corps-à-corps, empêchant donc le meurtre.

Comme l’explique Le Parisien dans un article datant de 2024, le prévenu a tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises après les faits.

A noter que dans ce dossier, Hacène Larbi a été condamné à 12 ans d’emprisonnement ferme avec maintien en détention. Blaise Mendy, son complice, a lui été condamné à 6 ans de prison ferme avec maintien en détention. Il a fait appel de sa condamnation. Enfin, la dernière condamnée Lola Debleme a écopé de 60 mois de prison dont 24 mois assortis du surpris probatoire pour une durée de 2 ans.