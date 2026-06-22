Enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentras : ce que l'on sait

Deux enfants de 2 et 4 ans sont morts ce lundi 22 juin dans l’après-midi à Carpentras (Vaucluse). Ils ont été retrouvés dans la voiture de leur famille sur un parking résidentiel. La mère a été prise en charge.

Terrible découverte dans le Vaucluse. Alors que le département est touché par la canicule, deux enfants âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture de leur famille sur un parking résidentiel de Carpentras, a indiqué le parquet. Leur mère a été prise en charge par les secours.

C’est en début d’après-midi, ce lundi 22 juin, que le drame a eu lieu. Dépêchés sur les lieux, les pompiers ont indiqué avoir découvert «deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20».

Le décès des enfants pourrait être lié aux fortes chaleurs

«Les causes de la mort sont à déterminer, mais la piste de la canicule est privilégiée», a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges.

Selon nos confrères de La Provence, les deux enfants se seraient retrouvés coincés dans le véhicule, où la température était très élevée. Les circonstances exactes de leur présence dans la voiture familiale, ainsi que la durée de leur immobilisation à l’intérieur, restent pour l’heure inconnues. Toujours selon les premières informations relayées par La Provence, les deux enfants seraient entrés dans le véhicule à l’insu de leur mère.

La mère prise en charge par les secours

De son côté, leur mère, âgée de 33 ans, a été prise en charge par les secours et n’a pas encore été entendue, a précisé la procureure de Carpentras.

Avec 49 départements placés en vigilance rouge, la France est confrontée à une vague de canicule d’une intensité «exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003 […] mais de durée encore incertaine», selon l'institut météorologique.