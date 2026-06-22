Enquête administrative, sanction d'un magistrat, 1.243 gardes à vue... Ce qu'il faut retenir de la prise de parole de Gérald Darmanin sur l'affaire Lyhanna

Invité du JT de TF1 ce lundi 22 juin, Gérald Darmanin est revenu sur les défaillances de la justice française dans l’affaire Lyhanna. Le ministre a dénoncé des fautes «personnelles» et promis des «sanctions» à la hauteur des erreurs commises. Voici ce qu’il faut retenir.

«L’urgence de ce dossier n’a pas été prise en compte». C’est avec ces mots que l’on peut résumer les 46 pages du rapport administratif sur le meurtre de la jeune Lyhanna. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, invité du 20h de TF1, a établi les responsabilités des différents acteurs du dossier avant de promettre des sanctions à la hauteur des fautes de chacun. S’il a assumé une part de responsabilité, il a exclu une démission, assurant avoir tout mis en place pour éviter le drame.

Enquête administrative et sanctions

Gérald Darmanin a d’abord confirmé qu’il avait diligenté une procédure disciplinaire, et plus précisément une enquête administrative, dont les conclusions seront rendues «avant la fin de l’été». «J’en tirerai les conséquences», a-t-il promis. «Comme l’a fait le ministre de l’Intérieur pour les gendarmes», Gérald Darmanin veut engager des sanctions qui seront «à la hauteur» des défaillances graves et extrêmement importantes constatées dans le rapport pour «le substitut de parquet d’Auch».

À l’encontre de ce magistrat, à qui il est reproché de ne pas avoir saisi «la gravité de l’affaire» malgré les différents éléments constitutifs du dossier, Gérald Darmanin a annoncé saisir le Conseil supérieur de la Magistrature, tout en «respectant les procédures». Celui-ci devra rendre son avis sur la proposition de sanction qui sera établie par le ministre de la Justice «à la fin de l’enquête administrative». «Il arrive qu’il y ait des fautes professionnelles et il faut les sanctionner», a-t-il martelé.

1.243 gardes à vue pour des atteintes sur mineurs

«Il y a des défaillances très importantes qui ne sont pas dues à des manques de moyens ou à des problèmes quelconques. Ils sont dus, me semble-t-il, pour les gendarmes comme pour la magistrature, à des défaillances personnelles», a pointé le ministre. «Je pense que ce n’est pas grave de le reconnaître, et ce n’est pas jeter l’opprobre sur tous les magistrats qui font un travail absolument formidable, et qui sont aujourd’hui en train de refaire l’intégralité des 70.000 plaintes pour des viols et délits sur mineurs», a-t-il précisé.

À cet égard, le ministre a confirmé que 134 personnes ont été placées en détention provisoire à la suite de ce nouvel examen de tous les dossiers engagé par les magistrats. Il a également confirmé que «depuis lundi dernier», 1.243 gardes à vue ont été prononcées concernant des atteintes sur les mineurs. «Nous devons absolument éviter qu’une nouvelle affaire Lyhanna se produise. Les Français doivent savoir qu’il y a un avant et un après, avec une mobilisation extrêmement importante», a-t-il martelé.

Pas de démission

Quant à son cas personnel, Gérald Darmanin a exclu une démission, tout en reconnaissant «une part» de responsabilité, avouant «bien sûr» ne pas avoir «bien fait» s’il n’a pas réussi à «sauver cette petite fille». Il a toutefois rappelé avoir pris «les circulaires nécessaires» et que les magistrats sont indépendants. Son rôle se cantonne à «mettre une pression saine sur les procureurs généraux», a-t-il affirmé. «Nous avons tous à nous remettre en cause», a ajouté le ministre.

«Cette plainte a été traitée comme une procédure ordinaire, alors que c’était un crime sur enfant, qu’une cinquantaine de viols avaient été dénoncés contre l’agresseur présumé, qu’il y avait eu une expertise médicale et une expertise psychologique. Nous n’avons pas su la traiter comme une plainte prioritaire», a-t-il poursuivi. «Pour toutes les autres, avec les magistrats, les policiers et les gendarmes, nous sauverons tous les enfants qui doivent être sauvés, avec beaucoup de fermeté», a-t-il promis.