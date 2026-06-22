Hautes-Alpes : un enseignant jugé dès ce lundi pour les viols et agressions sexuelles de dix collégiennes

Dans les Hautes-Alpes, un enseignant de l’Argentière-la-Bessée doit comparaître dès ce lundi 22 juin devant la cour criminelle. L’homme, mis en examen en 2019, est poursuivi accusé de viols ou agressions sexuelles sur au moins dix collégiennes.

Dès ce lundi 22 juin, et jusqu’au vendredi 26 juin prochain, un enseignant de l’Argentière-la-Bessée doit comparaître devant la cour criminelle des Hautes-Alpes située à Gap. Cet homme, accablé par des faits d’agressions et de violences sur mineurs, est placé sous contrôle judiciaire depuis quelques années. Au total, ce sont au moins dix collégiens qui se sont constituées parties civiles dans ce dossier.

D’après nos confrères du Figaro, les premiers faits remontent à 2017. A l’époque, une mère de famille, déléguée de parents d’élèves, a porté plainte contre l’individu après que sa fille, une élève de cinquième, lui a indiqué que son professeur lui a «caressé les fesses» et «donné des coups de fesse» alors qu’elle était à son casier.

Depuis, plusieurs comportements présumés inappropriés du professeur ont été révélés, comme «des tirages de bretelles de soutien-gorge», des «massages aux épaules» ou encore des «attouchements sur les fesses», selon nos confrères. De plus, l’homme aurait offert des peluches à des élèves et se serait montré tactile ou aurait pris des photos avec certaines, avant de les poster sur son compte Facebook.

«Il avait une grosse emprise sur moi»

À l’époque, un signalement avait été transmis par le collège à la gendarmerie. Malgré cette démarche et la plainte déposée par la mère de l’élève, l’affaire avait été classée sans suite. Le professeur avait en effet juré n’avoir fait que des «câlins collectifs pour remercier ses élèves».

En 2018, d’autres accusations font surface, notamment celles d’une élève de 13 ans. Cette dernière aurait été violée par ce même professeur en salle de classe. Puis, une autre élève a raconté avoir été contrainte de pratiquer des fellations à cet enseignant. Celle-ci, interrogée par les enquêteurs, a indiqué avoir noué une «complicité intellectuelle» puis une relation «hors du commun» pendant près d’un an avec l’accusé.

Toujours selon Le Figaro, l’élève se serait rendue chez ce professeur à de nombreuses reprises. Lors de ces rendez-vous, elle aurait été attachée aux mains et aux pieds avant d’être abusée. Aujourd’hui, elle est rongée par la honte d’avoir été son «esclave sexuelle» et souffrirait d’envies suicidaires et d’anorexie mentale.

D’autres témoignages similaires ont été rapportés. «J’étais en 4e, il m’a dit de venir chez lui (...) Il avait une grosse emprise sur moi, il m’a déshabillée malgré mon refus et m’a attaché au lit par les poignets. Il m’a pénétrée, il a fini par me faire un câlin et m’a détachée», a fait savoir une ancienne élève dans une lettre envoyée aux enquêteurs en 2019.

En février 2019, l’homme a finalement été placé en garde à vue avant d’être mis en examen. Aux autorités, il a assuré que les victimes étaient consentantes. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Toujours d’après Le Figaro, l’accusé a continué de travailler comme «moniteur éducateur» dans un établissement de l’Isère accueillant «des adultes handicapés et exceptionnellement des mineurs».