Assassinat de Dominique Bernard à Arras : un procès requis contre l’assaillant Mohammed Mogouchkov

Deux ans après l’assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, le parquet national antiterroriste a requis, ce mardi, le renvoi en procès du terroriste Mohammed Mogouchkov ainsi que de son frère cadet et de son cousin.

Les réquisitions de la justice devraient être suivies. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a demandé, ce mardi, à ce que l’assaillant du professeur Dominique Bernard à Arras, Mohammed Mogouchkov, soit renvoyé en procès devant la cour d’assises des mineurs notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste, a appris l’AFP de source proche du dossier.

Les faits reprochés à Mohammed Mogouchkov sont survenus le 13 octobre 2023 et ont horrifié toute la France. Ce jour-là, ce fiché pour radicalisation islamiste avait attaqué aux couteaux son ancien professeur, âgé de 57 ans, à la sortie de la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras, dans le Pas-de-Calais.

Lors de cette attaque terroriste, un autre enseignant a tenté de s'interposer mais l'assaillant l'avait blessé grièvement au visage et l'avait poursuivi jusque dans la cour intérieure du lycée. Sous les yeux d'élèves, deux agents avaient tenté de défendre leurs collègues, mais avaient à leur tour été blessés.

Quelques minutes après cette attaque, des policiers sont arrivés sur place et avaient maîtrisé l'assaillant avec leur pistolet à impulsion électrique. Dans une vidéo d'allégeance publiée avant l'attaque, Mohammed Mogouchkov avait revendiqué son geste au nom du groupe jihadiste Daesh.

Le parquet requiert un procès contre le frère et le cousin du terroriste

«La détestation de l'Éducation nationale et des valeurs qu'elle prône, telles que l'émancipation par la réflexion, la laïcité et les principes démocratiques sont à l'origine du choix de Dominique Bernard comme première victime de son périple meurtrier», a estimé le parquet national antiterroriste dans son réquisitoire, toujours selon la source proche du dossier à l'AFP.

Outre le terroriste, le Pnat a requis un procès contre le frère du terroriste Souleiman Mogouckov, mineur à l’époque des faits et mis en examen, pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. «A l'issue de l'information judiciaire, il apparaît que Souleiman Mogouchkov, s'il a bien pu observer la radicalisation violente de son frère, n'a pas été informé de la nature» de son projet criminel, a souligné le parquet, relevant qu'il était aussi mis «hors de cause» par les déclarations de son aîné.

Toujours selon le Pnat, il résulte aussi «de ses propos qu'il n'avait pas connaissance précise du projet de son grand frère, aucun élément retrouvé notamment dans le cadre des exploitations numériques ne permettant de contredire ces éléments».

Enfin, contre le cousin du suspect, qui «a reconnu» pendant l’enquête savoir que l’assaillant était «radicalisé» et que celui-ci «avait demandé de réparer un couteau quelques semaines avant l'attentat», le Pnat a demandé également un procès. Ce cousin a admis «qu’il aurait dû prévenir sa famille ou la police».

Il appartient désormais aux juges antiterroristes de suivre ou non les réquisitions du parquet.