Deux-Sèvres : un collégien jugé ce mardi pour avoir frappé un enseignant et lancé une chaise sur un agent

Un adolescent de 15 ans comparaît ce mardi devant le tribunal pour enfants de Niort pour des violences commises dans un collège des Deux-Sèvres. Il est accusé d'avoir frappé un enseignant, lancé une chaise sur un agent de maintenance et proféré des menaces de mort.

Deux mois après, il doit désormais répondre de ses actes. Un adolescent de 15 ans doit être jugé ce mardi 23 juin devant le tribunal pour enfants de Niort (Deux-Sèvres) pour des violences commises en avril dernier dans un collège du département, où il est accusé d'avoir frappé un professeur et lancé une chaise sur un agent de maintenance.

Deux jours d'ITT pour l'enseignant

Selon le parquet de Niort, le jeune homme est poursuivi notamment pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours sur un enseignant, des violences sans ITT sur un agent de maintenance, ainsi que pour des outrages et des menaces de mort réitérées à l'encontre du professeur.

Les faits se sont produits au sein d'un collège d'environ 200 élèves. D'après les éléments communiqués par l'Académie de Poitiers, l'élève, alors récemment arrivé dans l'établissement, avait été invité par son professeur d'histoire-géographie à se rendre à la vie scolaire afin de se «calmer» après plusieurs rappels à l'ordre liés à un comportement jugé «irrespectueux».

Lors de son audition, l'enseignant a expliqué que l'incident trouvait son origine dans une remarque adressée à l'adolescent au sujet d'un jet de mouchoirs en direction d'autres élèves pendant le cours. Le collégien aurait considéré cette accusation comme injustifiée.

Placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès

Selon le rectorat, l'adolescent est revenu dans la salle de classe au moment d'une récréation avant de s'en prendre physiquement à l'enseignant, lui portant plusieurs coups au visage et au torse et déchirant ses vêtements. Un agent de maintenance intervenu pour tenter de s'interposer aurait alors été visé par un lancer de chaise.

La situation a finalement été maîtrisée grâce à l'intervention de la conseillère principale d'éducation (CPE), qui aurait réussi à calmer le jeune homme après sa tentative de fuite.

Âgé de 15 ans au moment des faits et inconnu jusque-là de la justice, l'adolescent avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Des «mesures conservatoires» avaient également été prises par l'établissement, empêchant son retour au collège avant la tenue d'un conseil de discipline, avait précisé l'Académie de Poitiers.