Exaspéré de voir des gens s’asseoir devant chez lui, il déverse de l’huile de vidange sur un banc

Un riverain de Nîmes a déversé de l'huile de vidange sur un banc public pour empêcher les passants de s'y asseoir, provoquant la colère des habitants et une intervention rapide des services de nettoyage.

Du fluide de vidange plutôt qu'un peu de patience. C'est la solution radicale choisie par un riverain de la rue Charles-Martel à Nîmes (Gard) pour dissuader les passants de s'installer sur le banc maçonné situé en face de son domicile, au numéro 51.

Les faits se sont déroulés samedi 20 juin 2026 dernier, sous le regard de plusieurs témoins. Exaspéré par le bruit des personnes qui avaient pris l'habitude de s'asseoir à cet endroit, l'homme a déversé un liquide noir et polluant directement sur le banc et le trottoir attenant.

L'affaire a été révélée par la page Facebook «Les Rues de Nîmes», habituée à signaler les incivilités constatées dans la ville, qui a publié plusieurs photos montrant l'ampleur des dégâts.

Au-delà du caractère malveillant du geste, ce déversement représentait un risque réel pour l'environnement et pour la sécurité des piétons, qui auraient pu glisser sur cette substance grasse. Pris en flagrant délit, l'auteur des faits a rapidement été signalé aux équipes d'Océan Propreté, en charge de l'entretien de la voirie nîmoise.

Alertée vers 13h30, la société est intervenue sans délai. Dégraissant, nettoyeur haute pression et lessivage ont permis de faire disparaître toute trace d'huile en à peine une heure. Si le banc et la rue ont retrouvé leur aspect d'origine, une interrogation persiste quant à une éventuelle infiltration du polluant dans les réseaux d'eaux usées.

Un tel comportement n'est pas sans conséquence pour son auteur : la loi prévoit une amende pouvant atteindre 1.500 euros pour ce type d'acte.