Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Ils cherchent à nous gratter de l’argent» : une influenceuse condamnée après des accusations de corruption visant la police marocaine

Cumulant 20.000 followers sur TikTok, «Yass Naubelle» a également critiqué la «conduite dangereuse» des Marocains. [@TheNews_fr]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’influenceuse française d’origine algérienne «Yass Naubelle» a été condamnée à un an de prison ferme à Marrakech pour notamment «outrage» après avoir accusé la police marocaine de «corruption». 

Des propos polémiques. Âgée de 30 ans, l’influenceuse française d’origine algérienne «Yass Naubelle» a été condamnée à un an de prison ferme à la suite de propos tenus dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et critiquant la police marocaine, ont indiqué les médias marocains ce mardi 23 juin. 

La créatrice avait en effet été arrêtée à l’aéroport de Marrakech le 13 juin dernier alors qu’elle s’apprêtait à regagner la France à bord d’un avion. Mais que reproche la justice marocaine à «Yass Naubelle» ?

En effet, la trentenaire, faisant l’éloge des Algériens et comparant la population marocaine à la population algérienne notamment sur la conduite, s’est permise de critiquer la police marocaine qu’elle accuse «d’arrêter même les filles (…) pour rien» et «de chercher à nous gratter de l’argent» lors de contrôles routiers. 

«Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien»

Cumulant 20.000 followers sur TikTok, «Yass Naubelle» a également critiqué la «conduite dangereuse» des Marocains. Elle a démarré sa vidéo en disant : «Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien. Quand je dis que vous ne savez pas conduire j'ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c'est une dinguerie, les gars». 

Sur le même sujet Meurtre de Hakima Boukerouis retrouvée dans un bidon en 2005 : comment les enquêteurs ont-ils pu identifier le suspect plus de 20 ans après les faits ? Lire

A la suite de ces faits, une procédure judiciaire a été enclenchée pour «diffusion et publication d'allégations et de faits mensongers dans le but de porter atteinte à la vie privée de personnes ou de les diffamer» et d'«outrage à un organisme institué par la loi», selon Medias24. 

L’influenceuse a également été condamnée à une amende de près de 190 euros. A noter que la loi marocaine prévoit que la trentenaire puisse faire appel de cette décision dans les dix jours. 

influenceursMarocAlgérieFaits diversJustice

À suivre aussi

«The Giaccomo» : un faux documentaire déjanté sur un influenceur en quête d'un million d'abonnés
Jeremstar : relaxé par la justice, l'influenceur réclame d'autres actions anti-corrida
«Du cannabis caché dans des meubles en kit» : l'ex-influenceur PA7 écroué pour un vaste trafic avec les États-Unis

Ailleurs sur le web

Dernières actualités