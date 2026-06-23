«Ils cherchent à nous gratter de l’argent» : une influenceuse condamnée après des accusations de corruption visant la police marocaine

L’influenceuse française d’origine algérienne «Yass Naubelle» a été condamnée à un an de prison ferme à Marrakech pour notamment «outrage» après avoir accusé la police marocaine de «corruption».

Des propos polémiques. Âgée de 30 ans, l’influenceuse française d’origine algérienne «Yass Naubelle» a été condamnée à un an de prison ferme à la suite de propos tenus dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et critiquant la police marocaine, ont indiqué les médias marocains ce mardi 23 juin.

🇫🇷🇲🇦 JUSTICE — Une influenceuse française est en garde à vue au Maroc pour cette vidéo.



Arrivée au Maroc il y a quelques jours pour des vacances, la créatrice de contenu connue sous le pseudo Yass Naubelle a été interpellée ce samedi à l’aéroport de Marrakech, alors qu’elle… pic.twitter.com/OLRo57S88K — The NEWS (@thenews_fr) June 14, 2026

La créatrice avait en effet été arrêtée à l’aéroport de Marrakech le 13 juin dernier alors qu’elle s’apprêtait à regagner la France à bord d’un avion. Mais que reproche la justice marocaine à «Yass Naubelle» ?

En effet, la trentenaire, faisant l’éloge des Algériens et comparant la population marocaine à la population algérienne notamment sur la conduite, s’est permise de critiquer la police marocaine qu’elle accuse «d’arrêter même les filles (…) pour rien» et «de chercher à nous gratter de l’argent» lors de contrôles routiers.

«Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien»

Cumulant 20.000 followers sur TikTok, «Yass Naubelle» a également critiqué la «conduite dangereuse» des Marocains. Elle a démarré sa vidéo en disant : «Je tiens à m'excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien. Quand je dis que vous ne savez pas conduire j'ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c'est une dinguerie, les gars».

A la suite de ces faits, une procédure judiciaire a été enclenchée pour «diffusion et publication d'allégations et de faits mensongers dans le but de porter atteinte à la vie privée de personnes ou de les diffamer» et d'«outrage à un organisme institué par la loi», selon Medias24.

L’influenceuse a également été condamnée à une amende de près de 190 euros. A noter que la loi marocaine prévoit que la trentenaire puisse faire appel de cette décision dans les dix jours.