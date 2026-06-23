Meurtre de Hakima Boukerouis retrouvée dans un bidon en 2005 : comment les enquêteurs ont-ils pu identifier le suspect plus de 20 ans après les faits ?

En 2005, le corps sans vie d’une femme avait été retrouvé dans un bidon à Saint-Quirin, en Moselle. Plus de vingt ans après les faits, le mari de la victime, interpellé en 2025, a reconnu les faits ainsi que le meurtre de son fils, issu d’une précédente relation.

La vérité a fini par éclater. Dans un communiqué dévoilé ce mardi, le procureur de la République de Metz David Touvet a fait savoir que Saïd Lalaouna, un homme aujourd’hui âgé de 78 ans, a reconnu avoir tué sa femme Hakima Boukerouis, dont le corps avait été retrouvé il y a quelques années dans un bidon à Moselle, ainsi que son fils Yaël.

Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière et plus précisément au 7 janvier 2005. Ce jour-là, le corps mutilé d’une femme avait été retrouvé dans un tonneau de récupération d’eau de pluie en bordure de route menant au col du Donon à Saint-Quirin, en Moselle. «Le corps de la victime, en état de putréfaction, ne pouvait pas être identifié», a indiqué le magistrat dans son communiqué du jour.

L'ADN, un outil criminel qui a permis de remonter jusqu'au suspect

Plus de dix-huit ans après les faits, soit en juillet 2023, le dossier avait été rouvert par la justice et les investigations avaient été confiées à la section de recherches (SR) de gendarmerie de Metz. En se basant sur le profil ADN de la victime mis à jour, les enquêteurs ont procédé à une recherche en parentalité.

«Un rapprochement était effectué et confirmé avec l'ADN enregistré de Abdelhak Lalaouna, né en 2000, qui pouvait être le fils de la victime, elle-même identifiée comme étant Hakima Boukerouis, née en avril 1970 à Sidi Ayad (Algérie)», a fait savoir le procureur de la République de Metz.

Après cette découverte, les investigations des enquêteurs se sont concentrées sur la famille et les proches de Hakima. Et c’est à travers celles-ci qu’ils ont réalisé que la victime n’avait effectivement plus donné de signe de vie depuis plus de 20 ans. Plus encore, son époux continuait «à la déclarer auprès de l’administration des finances publiques».

Par conséquent, et à la suite de la saisine d’un juge d’instruction de Metz en février 2025, plusieurs membres de la famille, dont l'époux de la victime, ont été interpellés le 24 juin 2025. Lors de sa garde à vue, l'époux de Hakima Boukerouis, Saïd Lalaouna, né en février 1948 à Ain Touila (Algérie) expliquait avoir eu recours à un tiers pour "faire du mal" à la victime. Il maintenait cette position devant le juge d'instruction, qui le mettait en examen pour meurtre sur conjoint», a ajouté le magistrat.

Une nièce du Saïd Lalaouna mise en examen

Initialement placé en détention provisoire, Saïd Lalaouna a finalement été libéré pour des raisons médicales. De leur côté, les enquêteurs se sont intéressés à une seconde affaire similaire qui entoure cette même famille : la disparition soudaine de Yaël Lalaouna, fils de Saïd Lalaouna, né en 1974 et issu d’une précédente union.

A la suite de cette nouvelle découverte, Saïd Lalaouna a été entendu une seconde fois par un magistrat instructeur en date du 9 juin 2026. Il a fini par reconnaître non seulement le meurtre de sa femme Hakima, mais également celui de son fils Yaël.

«Le juge d’instruction était saisi supplétivement de ce second meurtre», a écrit David Touvet dans son communiqué, ajoutant que «le 16 juin 2026, une nièce de Saïd Lalaouna, mise en cause par ce dernier pour son implication dans ces faits, était placée en garde à vue pour complicité de meurtre. Elle était présentée au juge d'instruction le 18 juin 2026 et mise en examen, puis placée sous contrôle judiciaire».