Meurtre de Lyhanna : Gérald Darmanin promet «un choc numérique» à la Justice pour en finir avec les dossiers égarés

Au lendemain de la publication de la mission d'inspection, déclenchée après la mort de la petite Lyhanna, Gérald Darmanin a annoncé «un choc numérique au ministère de la Justice» et «promet le zéro papier d'ici à six mois» dans les procédures.

Une parole attendue. En réponse à la publication de la mission d'inspection, qui a pointé une série de dysfonctionnements dans le traitement de la plainte pour viols sur mineure déposée par la mère de Rosa en août 2025 contre Jérôme Barella, Gérald Darmanin a annoncé ce mardi «un choc numérique au ministère de la Justice».

D’ici à six mois, un portail du justiciable doit ouvrir, avec six millions de procédures totalement dématérialisées, permettant aux victimes comme aux magistrats de suivre en temps réel l’avancement d’un dossier, a-t-il indiqué sur Franceinfo. «On va tout scanner» avec l’aide de «l’intelligence artificielle dans toutes les juridictions», a-t-il assuré sans omettre que «ce n’est pas si facile que ça avec les moyens que m’a donné le président de la République.»

Un ministère archaïque

Le garde des Sceaux a dénoncé de nouveau le retard technologique de son ministère, qu'il a qualifié de «préhistoire numérique». À son arrivée, seuls deux tribunaux sur 160 étaient numérisés, contre une quasi-totalité aujourd'hui, selon lui.

Il reconnaît toutefois que des failles persistent, notamment dans les affaires criminelles impliquant plusieurs juridictions. «On a encore entre 20 et 30% de papier dans les juridictions», a-t-il regretté évoquant des circuits d'information encore trop dépendants de supports physiques, comme c'est le cas dans le meurtre de la petite Lyhanna.

Reste que l'intelligence artificielle, qu'il souhaite utiliser, apporte avec elle son lot de contraintes, notamment en matière de sensibilité des données traitées par la justice. «Nous avons des données très sensibles de secret de l'instruction, de secret de l'enquête, du secret des affaires, et nous ne pouvons pas mettre ces données dans des clouds qui sont en dehors de la France».