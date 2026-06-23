Nantes : un homme de 42 ans mis en examen pour le meurtre de sa mère

Un homme âgé de 42 ans a été mis en examen dimanche 21 juin dernier pour le meurtre de sa mère. Le procureur de la République de Nantes (Loire-Atlantique) a fait savoir que l’individu a été placé en détention provisoire.

Un drame familial. A Nantes (Loire-Atlantique), un homme âgé de 42 ans a été mis en examen pour «homicide par ascendant» dimanche 21 juin dernier, a appris CNEWS auprès du procureur de la République de la ville Antoine Leroy.

L’individu est en effet soupçonné d’avoir tué sa mère. Il s’est présenté lui-même au commissariat de police afin d’avouer le meurtre, qui s’est déroulé deux semaines plus tôt, selon une source policière à l’AFP.

Un mis en cause aux «gros problèmes de toxicomanie»

Aux agents de police, l’individu a expliqué avoir eu un différend avec sa mère, avant de la frapper et de l’étouffer. Le corps se trouvait d'après lui dans l'appartement de la victime, dont il avait obstrué les ouvertures.

A la suite de ces aveux, les policiers se sont déplacés sur les lieux du crime, où ils ont effectivement découvert le corps sans vie de cette femme de 80 ans. À l’agence de presse, le procureur a fait savoir qu’en l’état, «il y a peu d’explication» sur le geste du mis en cause «sauf dire que ce dernier rencontre de gros problèmes de toxicomanie».

A la suite de sa mise en examen, le quadragénaire a été placé en détention provisoire. Les investigations ont été confiées au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ).