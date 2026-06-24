Ain : un animateur périscolaire mis en examen pour le viol d’une fillette de 4 ans

A la suite d’une information judiciaire ouverte samedi 20 juin dernier, un animateur du centre de loisirs de Divonne-les-Bains (Ain) a été mis en examen et placé en détention pour le viol d’une enfant de 4 ans, a appris CNEWS du parquet ce mercredi.

Des faits gravissimes. Dans l’Ain, un animateur du centre de loisirs de Divonne-les-Bains, «âgé de 20 ans et sans antécédent judiciaire», a été mis en examen et écroué pour «viol commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime, laquelle, âgée de 4 ans, était inscrite au temps périscolaire», a appris CNEWS ce mercredi 24 juin auprès du parquet de Bourg-en-Bresse, confirmant une information du Progrès.

Les faits reprochés au jeune homme seraient survenus mercredi 17 juin. Ce jour-là, les parents de la fillette auraient constaté des anomalies et des rougeurs sur le corps de l’enfant. Ils l’auraient alors emmenée directement chez le médecin et le diagnostic faisait état de signes relevant de viol.

Le lendemain, soit jeudi 18 juin, l’animateur a été arrêté par les gendarmes dans le centre de loisirs où il travaille et placé en garde à vue.

Samedi 20 juin, le parquet de Bourg-en-Bresse a décidé d’ouvrir une information judiciaire. C’est dans le cadre de celle-ci que le jeune homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.