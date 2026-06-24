Biarritz : au moins un mort après l'effondrement d'un pan de falaise près d'une plage

Deux plongeurs ont disparu ce mercredi soir après l'effondrement d'un pan de falaise à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Le corps sans vie de l'un d'entre eux a été retrouvé par les secouristes.

Un véritable drame. Le corps sans vie d'une femme a été découvert par les secours mobilisés ce mercredi 24 juin au soir pour retrouver deux plongeurs portés disparus après l'éboulement dans la mer d'un vaste pan de falaise près du phare de Biarritz, ont fait savoir les autorités.

«L'un des deux corps, féminin, a été récupéré», a annoncé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Selon les premiers éléments, trois plongeurs se trouvaient au pied de la falaise au moment de la catastrophe survenue vers 20h20, l'un d'eux ayant pu s'en sortir indemne.

⚠️ #Biarritz | Effondrement de falaise à proximité du phare plage Miramar.



➡️ Un détachement de rochers s’est produit ce jour vers 20h20 . Selon les premiers éléments, 2 plongeurs se trouvaient dans une zone située au pied de la falaise au moment de l'éboulement.



🚁 Le… pic.twitter.com/nt9R0XHlMd — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) June 24, 2026

Dans le cadre de la mission de sauvetage, la préfecture demande aux habitants d'éviter le secteur du phare de la plage Miramar, qui est «strictement interdit jusqu'à nouvel ordre». Un hélicoptère de la gendarmerie se trouve actuellement sur place.