Cambriolage de Florian Thauvin : un lycéen, «recruté sur des messageries cryptées», jugé ce mercredi à Lille

Le tribunal correctionnel de Lille doit rendre sa décision ce mercredi concernant le cambriolage du footballeur Florian Thauvin. Dix-huit mois de prison avaient été requis par le parquet contre le suspect, un lycéen de 18 ans, recruté sur Internet, qui a nié savoir qui était sa cible.

Un jugement qui pourrait être le début d'une bataille judiciaire. Un jeune homme de 18 ans a été jugé en comparution immédiate, le 3 juin dernier, pour le cambriolage du domicile de l’attaquant du RC Lens, Florian Thauvin, pendant son absence. Si le tribunal correctionnel de Lille doit rendre sa décision ce mercredi, les avocats du footballeur souhaitent renvoyer le dossier au ministère public pour l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet avait requis 18 mois de prison contre le suspect.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2026. Des bijoux auraient été dérobés, sans qu’un préjudice précis n’ait été établi. Interpellé quelques heures après les faits, le jeune homme a été placé en garde à vue puis renvoyé devant le tribunal pour vol aggravé. À l'issue de la comparution le parquet a donc requis 18 mois de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt, ainsi que la révocation d'un sursis de six mois contre le lycéen. Il était déjà connu de la justice pour un délit routier.

Me Sullyman Bouderba, avocat de l'adolescent, a souligné que son client a intégralement reconnu les faits. Originaire de Seine-et-Marne il a été «recruté via des messageries cryptées». En situation de «grande précarité», il s'est embarqué «dans une histoire qui le dépassait» car «on lui promettait d'en tirer une somme intéressante». «Il ne savait même pas qui était la cible. Ils étaient trois, les deux autres sont dans la nature, les commanditaires n'ont jamais été retrouvés», a déploré Me Bouderba.

Information judiciaire réclamée

«Mon client est au bout de la chaîne et les autres ne seront jamais inquiétés dans ce dossier», a-t-il ajouté, regrettant que son client doive «payer pour les autres».

C’est justement pour cette raison que l’avocat de Florian Thauvin, Me Mathias Bauduin, a jugé «incompréhensible qu'une telle affaire soit traitée d'une manière aussi expéditive par la justice». Lui réclame l'ouverture d'une information judiciaire, ce qui est habituellement fait pour les affaires complexes et les crimes.

«Il y a tous les ingrédients d'un vol commis en bande organisée, j'ai demandé au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au ministère public pour l'ouverture d'une information judiciaire», afin de chiffrer le préjudice et tenter de retrouver les autres suspects. A priori, l’affaire devrait être tout de même jugée par le tribunal correctionnel de Lille et la décision est attendue ce mercredi 24 juin à 14h.