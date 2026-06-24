Corse : un homme de 56 ans condamné à 4 ans de prison pour avoir envoyé 500 SMS sexuels à une fillette de 9 ans

Un homme de 56 ans a été condamné ce mardi à quatre ans de prison avec mandat de dépôt pour avoir envoyé 527 SMS à caractère sexuel à une enfant de 9 ans, pendant deux mois en 2020.

À Bastia, un homme de 56 ans a été condamné à quatre ans de prison avec mandat de dépôt ce mardi 23 juin 2026 dans la soirée pour avoir envoyé 527 SMS à caractère sexuel à une enfant de 9 ans, pendant deux mois en 2020. Au moment des faits, l'ancien militaire était en couple avec la mère de la victime.

Au cours de l'enquête, l'enfant a dénoncé des viols, mais un non-lieu a été prononcé pour cette partie du dossier. Le coupable devra se plier à un suivi sociojudiciaire durant trois ans, assorti d'une peine de deux ans de prison, en cas de non-respect. Il a également écopé d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime et d'exercer toute activité en lien avec des mineurs.

«Cet homme a détruit ma vie»

«Je regrette ce que j'ai fait, j'étais immature. (...) Je me fais soigner par des psychologues. J'ai fait une bêtise», a assuré le condamné, qui compte six mentions à son casier judiciaire, dont une pour violences conjugales pour laquelle il a été condamné à cinq ans de prison avec sursis.

«J'avais honte parce que je pensais que c'était ma faute. Cet homme a détruit ma vie», a livré la victime à la barre, aujourd'hui adolescente. La victime, accompagnée par l'association Donne di Corsica et l'avocate Me Johana Giovanni, a demandé la levée du huis-clos pour médiatiser l'affaire et souhaite que son témoignage puisse «aider d'autres femmes à prendre la parole».

Les faits avaient été signalés par le centre aéré L'Arinella à Bastia où des animatrices avaient repéré plusieurs messages à connotation sexuelle dans le téléphone de la fillette. Le domicile du prévenu avait été perquisitionné, où les policiers avaient découvert une cinquantaine de photos et vidéos de l'enfant en sous-vêtements, l'une présentant un gros plan sur son entrejambe.

Ses recherches sur internet avec les mots-clés «teen nude» («adolescente nue» en français, ndlr) ou «teen masturb outdoor» («adolescente masturbation en extérieur») avaient également été découvertes.