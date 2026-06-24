Côtes-d’Armor : un enfant de 10 ans mis en examen pour tentative de viol et de meurtre sur une jeune femme de 22 ans

Après avoir tenté de violer et d'agresser à l'arme blanche une jeune femme de 22 ans à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), un garçon de 10 ans et demi a été mis en examen ce mercredi, a annoncé le procureur.

Ce mercredi 24 juin 2026, un garçon de 10 ans et demi a été mis en examen pour tentative de viol et agression à l'arme blanche sur une jeune femme de 22 ans. Alors qu'elle faisait du sport dans une zone boisée de Saint-Brieuc le 15 juin, la jeune femme a été abordée par le petit garçon qui lui a «ordonné de se déshabiller», a expliqué le procureur de la commune.

Après avoir refusé, la jeune femme a été victime de deux coups de couteau, l'un au bras et l'autre à l'abdomen, avant de s'enfuir. «Un individu correspondant en tous points au signalement donné par la victime», armé d'un couteau correspondant à celui de l'agression, a été repéré mardi par des agents en patrouille puis placé en «retenue» durant 12 heures.

Interdiction de sortir de son domicile entre 22h et 6h

Sa retenue renouvelée, le suspect a reconnu être l'auteur des faits. Une information judiciaire a été ouverte mercredi des chefs de tentative de meurtre et de tentative de viol avec arme et le mineur a été mis en examen.

Étant très jeune, la loi n'autorise aucune mesure à caractère pénal à son encontre. Une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) avec l'interdiction de sortir de son domicile entre 22h à 6h et de contacter sa victime a été prise contre le garçon.

«Le contrôle du respect de cette mesure sera assuré par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et des démarches ont d'ores et déjà été entreprises pour faire hospitaliser le mis en examen», a souligné le procureur.