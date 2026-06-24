Doubs : deux femmes disparaissent en 3 semaines, la gendarmerie en alerte

Sonia Vacheret, 54 ans, et Aude Fagot, 44 ans, ont disparu dans un intervalle de trois semaines en mai dernier, dans le Doubs. Les investigations se poursuivent, alors que l'inquiétude monte.

En moins d’un mois, le Doubs a été marqué par deux disparitions de femmes, chacune faisant l’objet d’investigations. D’importants moyens de recherche ont été déployés par les autorités.

La première affaire concerne Sonia Vacheret, âgée de 54 ans. Sa disparition a été signalée entre le 9 et le 10 mai à Montferrand-le-Château.

Des maîtres-chiens, des plongeurs, des drones mobilisés

Selon les informations de la gendarmerie, son compagnon, rentré d’un déplacement, a constaté son absence au domicile du couple. Dans l’appel à témoins diffusé à cette occasion, la quinquagénaire est décrite comme une femme de 1,74 mètre, à la silhouette mince et sportive. Passionnée de course à pied, elle avait participé au Marathon de Paris quelques semaines auparavant.

Afin de tenter de la localiser, un vaste dispositif a été mis en place. Des maîtres-chiens, des plongeurs, des drones, et un hélicoptère ont été mobilisés pour inspecter de nombreuses zones, notamment les falaises et les cours d’eau. Les investigations se poursuivent aujourd’hui dans le cadre d’une enquête visant à éclaircir les circonstances de son décès.

Quelques semaines plus tard, le 31 mai, une autre disparition inquiétante a été signalée dans le Haut-Doubs. Aude Fagot, infirmière de 44 ans résidant à Jougne, n’a plus donné de nouvelles. Sa voiture a été découverte près de la frontière suisse, stationnée en bordure d’un secteur forestier. Le signalement diffusé par les enquêteurs indique qu’elle mesure 1,56 mètre, présente une corpulence fine, des cheveux bruns, ainsi que des yeux marron.

Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration

Une battue réunissant plus de 150 bénévoles a été organisée avec le concours des forces de l’ordre françaises et suisses. Les habitants avaient également été invités par la gendarmerie du Doubs à participer à une opération de recherche encadrée. Malgré cette mobilisation, aucune trace de l’infirmière n’a pour l’instant été retrouvée.

Face à cette disparition, le parquet de Besançon a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Le procureur de la République, Cédric Logelin, a toutefois souligné que cette qualification juridique ne permettait pas, à ce stade, d’affirmer l’implication d’un tiers dans les faits.

À ce jour, aucun élément recueilli par les enquêteurs ne permet d’établir un lien entre ces deux affaires.