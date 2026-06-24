«Il faut qu’il y ait un avant et un après Lyhanna» : la lettre envoyée par les procureurs de la République à tous leurs effectifs

A l’heure où la polémique continue d’enfler après le dévoilement des résultats de l’enquête administrative demandée par Gérald Darmanin, les procureurs de la République de tous les tribunaux judiciaires de France ont écrit à leurs effectifs, estimant qu’«il faut qu’il y ait un avant et un après Lyhanna».

La justice tirera-t-elle des enseignements de ce drame ? Vingt jours après la découverte du corps sans vie de Lyhanna, la polémique entourant la plainte déposée par la petite Rosa, qui aurait pu mettre fin aux agissements de Jérôme Barella, se poursuit.

En effet le pré-rapport de l’Inspection générale de la justice, demandé par Gérald Darmanin et qui a été publié lundi 22 juin, a mis en lumière des dysfonctionnements dans le traitement de la procédure de la petite Rosa. A ce titre, les procureurs de la République des différents tribunaux judiciaires de France ont adressé un courrier à leurs effectifs.

«Depuis la survenance de ce drame, nous avons agi avec humilité car je sais qu’éviter ce type de faits est la raison pour laquelle vous avez choisi d’exercer comme magistrat au parquet, c’est ce qui a déterminé votre vocation et c’est ce qui anime votre quotidien. Ce drame est donc un échec collectif pour vous, comme pour moi, un échec auquel aucun professionnel de justice ne peut se résoudre, mais dont chacun sait qu’il ne peut être à l’abri», peut-on lire dans cette lettre rendue publique par la Conférence nationale des Procureurs de la République (CNPR).

La @conf_nat_procs a adressé le 23 juin 2026, à l'ensemble des procureurs de la République, une lettre rédigée par son conseil d'administration et destinée aux membres des équipes des parquets. Nous la rendons publique aujourd'hui. pic.twitter.com/qejTHLQ9fE — CNPR (@conf_nat_procs) June 24, 2026

Au lendemain du meurtre de Lyhanna, les procureurs se sont interrogés «sur notre organisation interne et notre fonctionnement afin de vérifier collectivement si pouvaient être identifiées des marges structurelles d’amélioration du traitement de cette criminalité particulière».

«Enquêteurs, magistrats du siège, directeurs des services de greffe, greffiers, contractuels, adjoints administratifs : ce drame nous oblige, il faut qu’il y ait un avant et un après Lyhanna», ont estimé les magistrats.

La CNPR dénonce un «manque de moyens»

Toujours dans cette lettre, les procureurs ont considéré que «cet événement» aurait pu survenir dans n’importe quel autre parquet, faisant part d’un manque de moyens. «Les éléments mis en exergue dans ce rapport ne sont pas propres au parquet d’Auch. Ils sont la résultante de la charge qui pèse sur chaque parquetier et de l’insuffisance des outils à notre disposition pour répondre aux enjeux légitimes de prévention des risques», peut-on lire dans ce courrier.

Et d’ajouter : «Au-delà de cette procédure en particulier, nous saurons y puiser des leçons pour le traitement des violences sexuelles sur mineurs dans leur globalité». La Conférence nationale des Procureurs de la République a également dénoncé «la capacité de traitement limitée des services d’enquête».

«Le nombre de plaintes à traiter, rapporté au nombre d’enquêteurs, ainsi que les outils mis à leur disposition pour le suivi, sont insuffisants pour leur permettre de tout hiérarchiser et traiter utilement. Ce drame doit être l’occasion, pour les pouvoirs exécutif et législatif, de repenser, profondément, le nombre et la structuration du corps des enquêteurs judiciaires, comme nous le réclamons depuis de nombreuses années», ont également écrit les procureurs de la République.

Cette lettre survient à l'heure où le ministre de la justice Gérald Darmanin a prononcé de premières sanctions contre la substitut du parquet d'Auch chargée de traiter la plainte de la petite Rosa, qui avait dénoncé avoir subi une cinquantaine de viols de la part de Jérôme Barella, suspecté du meurtre de Lyhanna, une collégienne de 11 ans. Il n'a jamais été placé en garde à vue dans cette procédure.

Le ministre a lancé à l'encontre de la parquetière une enquête administrative préalable à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature et lui a, avec le procureur général d'Agen, retiré «son habilitation à mener des enquêtes et traiter des dossiers s'agissant des mineurs».