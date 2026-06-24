Loire-Atlantique : un réseau de vols de voitures alimentant des crimes organisés démantelé

En Loire-Atlantique, un réseau spécialisé dans le vol de véhicules à domicile, «alimentant la criminalité organisée», a été démantelé. Son commanditaire présumé a également été mis en examen.

Un réseau d’envergure. La gendarmerie a annoncé ce mercredi avoir démantelé en Loire-Atlantique un groupe d’individus spécialistes dans le vol de voitures et complices d’autres crimes, a rapporté l'AFP.

D'après l'enquête menée par la Section de recherches de Nantes, les véhicules volés étaient «faussement immatriculés puis réutilisés pour commettre de nouveaux vols, ou revendus à d'autres groupes criminels en France et à l'étranger».

Représentant une «ressource logistique essentielle pour la criminalité organisée», ces véhicules étaient utilisés notamment dans le cadre de règlements de comptes et d'enlèvements, ont affirmé les forces de l'ordre.

Le parquet de Nantes avait ouvert une enquête en juillet 2025 face à la «recrudescence significative» en Loire-Atlantique et dans plusieurs départements limitrophes de vols de véhicules commis après des home-jacking, les auteurs s'introduisant de nuit au domicile des victimes pour dérober leurs clefs.

Près d’une vingtaine de personnes mises en cause

«18 individus sont mis en cause dans une soixantaine de vols de véhicules représentant un préjudice estimé à près de 2 millions d'euros», selon le communiqué.

La gendarmerie a évoqué une «organisation criminelle structurée», au sommet de laquelle figurait un «commanditaire» détenu et donc soupçonné d'avoir piloté le réseau depuis sa cellule.

Il est notamment accusé d'avoir recruté de «très jeunes exécutants», parfois mineurs, pour commettre les vols.

Placé le 16 juin en garde à vue dans cette affaire, il a été mis en examen des chefs de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

«Plusieurs opérations conduites entre août 2025 et juin 2026» ont mené à l'interpellation de «trois équipes distinctes totalisant seize individus impliqués dans les vols de véhicules», a finalement détaillé la gendarmerie.