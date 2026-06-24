Marne : armé d’un couteau, il s’interpose entre deux individus qui importunent deux femmes et en tue un

A Châlons-en-Champagne, dans la Marne, un homme a été tué et un autre grièvement blessé au couteau par un tiers individu qui s’était interposé alors que les victimes importunaient deux femmes, a-t-on appris de source policière ce mercredi.

Une dispute qui a dégénéré en rixe. Un homme est mort et un autre est grièvement blessé après avoir été attaqué au couteau par un tiers individu ce mardi 23 juin à Châlons-en-Champagne dans la Marne, a appris CNEWS ce mercredi de source policière.

Les faits se sont déroulés vers 18h au centre commercial La Galerie de l'Hôtel de ville, de Châlons-en-Champagne. Les deux victimes étaient en train d’importuner deux jeunes femmes lorsqu’un témoin s’est interposé.

L'auteur en fuite

Le ton est rapidement monté entre les trois hommes et le témoin a sorti un couteau et a poignardé les deux autres. Le premier, âgé de 32 ans, a été mortellement blessé et le second, âgé de 29 ans, se trouve en pronostic vital engagé.

Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Reims afin de déterminer les circonstances de l’agression et identifier l’auteur qui est en fuite.