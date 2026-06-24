Meurtre de Lyhanna : «lésions ecchymotiques», viol… Ce que dévoile le rapport d’autopsie

Dans un communiqué dévoilé ce mercredi 24 juin, le parquet d’Agen a dévoilé les résultats de l’autopsie de la jeune Lyhanna, dont le corps a été retrouvé sans vie jeudi 4 juin dernier. La cause du décès reste à ce stade inconnue.

De nouveaux éléments accablants. Ce mercredi 24 juin, le parquet d’Agen, en charge de l’affaire Lyhanna, a dévoilé les résultats de l’autopsie médico-légale de la jeune fille de 11 ans dont le corps a été retrouvé sans vie dans un silo agricole du Gers le 4 juin dernier. Ce rapport avait été reçu par le parquet en date du 22 juin.

Ainsi, l’autopsie de Lyhanna «a permis de mettre en évidence, notamment, l’absence de lésion traumatique cervicale visible» et «l’absence de lésion traumatique interne permettant d’expliquer le décès».

Par ailleurs, «des lésions ecchymotiques» ont été observées au niveau des membres supérieurs et inférieurs de la jeune fille. Selon les experts, ces lésions sont «hautement évocatrices de lésions d’entrave provoquées par des liens, contraignant les bras, avant-bras, poignets et chevilles», toujours d’après le procureur de la République d’Agen Olivier Naboulet.

De plus, ces lésions «restent superficielles et ne sont pas impliquées dans le mécanisme mortel». Outre ces lésions, l’autopsie a mis en évidence des «contusions aux commissures et face interne de la bouche». «Celles-ci, selon les experts, sont compatibles avec des traumatismes contondants ou par frottements, également compatibles avec une survenue avant le décès», a noté le magistrat dans son communiqué du jour.

Les faits reprochés à Jérôme Barella bientôt requalifiés ?

Malgré la mise en lumière de ces nouveaux éléments, «la cause du décès ne peut être déterminée avec certitude», selon le procureur de la République d’Agen qui ajoute que «des examens complémentaires en anatomopathologie sont nécessaires, de même qu’une analyse toxicologique».

Ces examens sont en cours et les processus scientifiques mis en œuvre devraient être longs. Toujours d’après le magistrat, citant les constatations du rapport d’autopsie, la jeune Lyhanna a été victime d’un viol.

«Les constatations du rapport d’autopsie, combinées avec les analyses biologiques précédentes amènent à conclure à la commission d’un viol sur la victime», a noté le magistrat.

Ce dernier a, par ailleurs, demandé la requalification des faits reprochés à Jérôme Barella en «meurtre sur mineure de quinze ans, précédé ou accompagné d’un viol» et «viol sur mineure de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise». Ces qualifications criminelles font encourir la réclusion criminelle à perpétuité