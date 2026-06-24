Pédocriminalité en ligne : une trentaine d’hommes, âgés de 37 à 79 ans, interpellés en France

Ce mercredi, la direction générale de la police nationale (DGPN) a indiqué avoir interpellé une trentaine d’hommes dans le cadre d'une opération portant sur le téléchargement et la diffusion de contenus pédocriminels «particulièrement violents» menée par l'Office mineurs (Ofmin).

Un gros coup de filet. Une trentaine d’hommes ont été interpellés sur l’ensemble du territoire pour des faits de pédocriminalité en ligne, a assuré ce mercredi la DGPN. Ils sont âgés de «37 à 79 ans».

Selon la DGPN, les individus interpellés sont «issus de toutes les catégories socio-professionnelles, y compris des personnes retraitées» et «certains d'entre eux étaient déjà connus pour des faits de même nature».

Dans un message posté sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a par ailleurs «salué le travail réalisé par l'Office des mineurs» et la vaste opération d'interpellations réalisée par «plusieurs services de police et de gendarmerie» sur tout le territoire.

Je salue le travail réalisé par l’Office mineurs dans le cadre d’un dossier que les enquêteurs ont initié sous l’égide du parquet de Nanterre, sur des individus ayant téléchargé ou diffusé des contenus pedocriminels particulièrement violents et choquants. Une trentaine d’hommes a… https://t.co/un9Wn8ncuC — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) June 24, 2026

En effet, «pour cette opération, l'Ofmin et ses antennes territoriales ont pris en compte les individus aux profils les plus sensibles», a notamment indiqué la DGPN.

Des interpellations dans tout l’hexagone

Ils ont ainsi été interpellés dans le Nord, le Haut-Rhin, le Rhône, l'Ain, la Drôme, le Calvados et en Mayenne notamment, selon RTL et Le Parisien.

Selon les déclarations du parquet d'Evry à l'AFP, deux d’entre eux ont également été interpellées dans l'Essonne.

Près d’une centaine d'enquêteurs ont été mobilisés pour cette opération coordonnée, «organisée par l'Office mineurs avec localement le concours de services de police et d'unités de gendarmerie», a détaillé la direction de la police.

Les individus ont ensuite été placés en garde à vue pour détention, diffusion et consultation habituelles de contenus pédopornographiques.

L'issue de la procédure sera décidée par le parquet territorialement compétent selon le domicile de chaque suspect.

Du contenu particulièrement violent

Ces hommes sont notamment soupçonnés d'avoir «téléchargé ou diffusé des contenus pédocriminels particulièrement violents en ligne». Toujours selon nos confrères, parmi ces vidéos figurent des images du viol accompagné de tortures d'une fillette de 18 mois et de deux filles de 11 et 12 ans, réalisées aux Philippines en 2012.

L'auteur de cette vidéo serait Peter Scully, un Australien déjà condamné en 2018 à la prison à vie puis à 129 ans en 2022 aux Philippines pour des violences sexuelles sur des enfants et des jeunes adolescentes. Sa compagne, Lovely Margallo avait quant à elle été condamnée à 126 ans de prison.

Peter Scully, âgé désormais d'une soixantaine d'années, s’était installé dans ce pays et avait créé une entreprise de pornographie en ligne, filmant notamment des adolescentes issues de familles démunies avec qui il avait des relations sexuelles ou sur lesquelles il utilisait des objets. Il avait été arrêté en 2015.

Selon la police philippine, le pays est devenu une plaque tournante des trafics internationaux de pédocriminalité sur Internet, les auteurs profitant de la pauvreté de la population.