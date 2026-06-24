Saône-et-Loire : en pleine canicule, un nonagénaire décède sur la tombe de sa femme lors d’une visite au cimetière

Lundi 22 juin 2026, un homme âgé de 90 ans est décédé alors qu’il se recueillait sur la tombe de sa femme au cimetière de Pierre-de-Bresse. Ce drame s’est produit dans un contexte de fortes chaleurs, le département de Saône-et-Loire ayant enregistré des températures atteignant les 40°C.

A Pierre-de-Bresse, en Saône-et-Loire, et alors que les températures se sont échelonnées entre 35 et 40° C lundi dans le département, le corps sans vie d’un homme de 90 ans a été découvert au cimetière de la commune.

Le nonagénaire s’est en effet éteint sur la tombe de sa femme, d’après les sapeurs-pompiers qui ont constaté le décès de l’homme.

Selon la maire de Pierre-de-Bresse, Aline Gruet, à nos confrères de France 3, l’homme «allait tous les jours sur la tombe de sa femme, et ce depuis plusieurs années». Il était «connu de tous». Pourtant, et en raison des fortes chaleurs, «son fils lui disait de ne pas y aller».

«On le voyait déjà y aller pendant le Covid, alors que le cimetière était fermé. Et même ces derniers jours, sous la canicule», a également ajouté l’édile auprès de nos confrères. Tout pousse à croire que la mort du nonagénaire est naturelle.

A noter que la Saône-et-Loire ainsi que 71 autres départements ont été placés en vigilance rouge pour canicule pour la journée du jeudi 25 juin. Face à ces températures caniculaires, les autorités appellent à la plus grande prudence.