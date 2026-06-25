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Canicule : ce que l’on sait de la mort d’un enfant de 3 ans retrouvé dans une voiture

Les pompiers ont confirmé la mort de l'enfant. [Loic VENANCE / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Un enfant de 3 ans est décédé ce mercredi 24 juin à Saint-Gratien dans le Val-d’Oise après avoir été retrouvé seul dans une voiture en pleine canicule, a-t-on appris ce jeudi auprès du parquet.

Une nouvelle victime des fortes chaleurs. Un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans la voiture familiale ce mercredi 24 juin après-midi dans le Val-d'Oise. La victime a été «retrouvée par ses parents dans le véhicule stationné devant le domicile» de la famille à Saint-Gratien. 

Selon les premiers éléments recueillis, la mère de famille était en train de faire une sieste avec le second enfant du couple, âgé de 18 mois, pendant que le père travaillait dans un cabanon situé dans le jardin, a déclaré le procureur de Pontoise, Guirec Le Bras.

Au moment des faits, le père avait demandé à son fils âgé de 3 ans de faire une sieste, celui-ci «aurait cessé sa sieste et, échappant à la surveillance de ses parents pendant au moins 45 minutes, se serait rendu dans le véhicule dont les portes n’étaient pas verrouillées et alors même que la sécurité enfant était actionnée».

«Il se serait enfermé et trouvé piégé dans le véhicule avant d’être découvert inanimé par ses parents», a poursuivi le parquet de Pontoise. 

La mère de la victime hospitalisée

Le procureur a ajouté que les secours avaient pris «la suite des parents, âgés de 37 ans, qui tentaient des massages cardiaques à l’enfant». Après plusieurs tentatives de réanimation, l’enfant a été déclaré mort à 19h35.

La mère, «en état de choc», a été hospitalisée et une enquête pour homicide involontaire avait été ouverte et confiée au commissariat de police d’Enghien-les-Bains.

La France a connu mercredi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, effaçant son record de la veille, avec un indicateur thermique national des températures moyennes relevé à 30°C en valeur provisoire.

Sur le même sujet Enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentras : ce que l'on sait Lire

Ce lundi 22 juin, deux autres enfants de 2 et 4 ans avaient été retrouvés morts dans la voiture familiale à Carpentras (Vaucluse) après être restés coincés dans le véhicule en pleine canicule.

Faits diversCaniculeVal d'Oisemort

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