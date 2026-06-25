Isère : sous contrôle judiciaire pour «viol sur mineur», il corrompt sexuellement une fillette de 10 ans sur Snapchat et est condamné

Un homme a été jugé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Vienne, en Isère. Soupçonné d’avoir corrompu sexuellement une fillette de 10 ans sur Snapchat, alors qu’il était mis en examen pour viol sur mineur, il a été condamné à 44 mois de prison ferme.

Une affaire sordide. Ce mercredi 24 juin, un homme domicilié à Saint-Quentin-Fallavier (Isère) a comparu devant le tribunal correctionnel de Vienne dans le cadre de son procès. Ce trentenaire, interpellé lundi dernier à la suite d’une plainte déposée en 2025 dans le Val-de-Marne, est poursuivi pour avoir corrompu sexuellement une fillette de 10 ans sur le réseau social Snapchat, alors même qu’il était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, en 2023, pour «viol sur mineur».

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, la plainte de la fillette a été déposée en août 2025. Dans celle-ci, elle a indiqué avoir accepté en ami sur Snapchat un certain Ethan, pensant qu’il s’agissait d’un de ses camarades. Soudainement, ce «Ethan» s’est mis à «appeler en visio» la petite fille et à lui envoyer «des messages bizarres, méchants», selon ses termes.

Connaissant bien l’âge de la victime, l’individu s’est montré insistant envers la fillette en la harcelant et en lui demandant des photos dénudées. L’homme aurait, toujours selon nos confrères du Dauphiné Libéré, envoyé une photo de son sexe en érection à la petite fille avec un commentaire à caractère sexuel avant de menacer la victime de la retrouver, de la violer et de diffuser ses photos intimes sur les réseaux sociaux si elle ne cède pas à ses demandes.

L'intelligence de la fillette a permis aux enquêteurs d'identifier le mis en cause

D’après la même source, la victime aurait été contrainte d’appeler le mis en cause en visio. Celui-ci lui aurait demandé de se dénuder et se serait masturbé en direct. A la suite de l’audition de la fillette, des investigations ont été menées par le parquet de Créteil, et celui-ci a adressé des réquisitions à Snapchat. Mais le réseau social n’a jamais donné suite.

Puis, courant 2026, l’individu a fini par commettre une erreur et c’est justement grâce à l’intelligence de cette fillette que ses actes particulièrement salaces ont pu être stoppés. En effet, lors d’un appel visio, le visage du mis en cause est apparu brièvement. Une occasion saisie par la jeune fille qui a réussi à faire une capture d’écran. La reconnaissance faciale a permis, ensuite, d’identifier l'individu, résidant chez ses parents à Saint-Quentin-Fallavier, en Isère.

Par conséquent, le dossier a été transmis au parquet de Vienne. Lundi 22 juin, l’homme a été interpellé par la brigade de La Verpillière. Il s’est avéré que l’individu était mis en examen, en décembre 2023, pour viol sur mineur et placé sous contrôle judiciaire. Ce même mis en cause a déjà été condamné par la justice, en 2022, pour avoir menacé et harcelé son ex-compagne.

Lors de l’audience du mercredi 24 juin, le procureur de la République de Vienne Olivier Rabot s’est exprimé, expliquant que l’individu «est harcelant, menaçant, insultant, tient des propos à caractère raciste, sexiste, enfermant sa victime dans cette situation» pour la contraindre à échanger «un nombre incalculable de messages glaçants, extrêmement crus, des photos à caractère sexuel», selon les propos rapportés par nos confrères.

Finalement, l’individu a été condamné à trois ans de prison ferme, assortis d’un mandat de dépôt. A cela s’ajoutent huit mois révoqués. Il a également écopé d’un suivi socio-judiciaire de 10 ans, et a une interdiction définitive d’exercer une activité en lien avec les mineurs. Bien entendu, il a été inscrit au fichier des délinquants sexuels.