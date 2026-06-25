Morbihan : une femme de 41 ans placée en garde à vue pour avoir laissé son fils de 5 ans dans la voiture en pleine canicule

A Questembert, dans le Morbihan, une femme de 41 ans a été placée en garde à vue pour avoir laissé son fils de 5 ans dans la voiture en pleine canicule. Interrogée, elle a déclaré ne pas avoir conscience du danger qu’elle faisait courir à l'enfant.

Une mise en danger. Une femme âgée de 41 ans a été placée en garde à vue par les gendarmes de Questembert, dans le Morbihan, après avoir laissé son fils seul dans la voiture en pleine canicule.

Selon les informations de nos confrères du Télégramme, les faits se sont déroulés mardi 23 juin. Ce jour-là, les températures ont atteint les 40 °C à Questembert. Aux alentours de 18h, la quadragénaire, accompagnée de ses deux enfants à savoir sa fille de 8 ans et son fils de 5 ans, pensait faire un arrêt de quelques minutes.

La femme a alors pris sa fille de 8 ans avec elle, laissant son fils de 5 ans dans la voiture alors qu’il était endormi. Heureusement, une riveraine a aperçu l’enfant seul dans l’habitacle. Elle a alors appelé les secours. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le garçonnet a repris conscience mais était en hyperthermie, toujours selon nos confrères.

L’enfant a, par la suite, été transporté à l’hôpital de Vannes. Interrogée, la mère de 41 ans a affirmé ne pas avoir mesuré les risques auxquels elle exposait son fils. Elle a été placée en garde à vue pour délaissement de mineur. Elle sera convoquée devant le délégué du procureur à Vannes.