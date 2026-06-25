Mort de Louis, 17 ans, lynché à Narbonne : qui sont les 5 suspects ?

Cinq personnes, dont trois mineurs, ont été arrêtées et mises en examen pour avoir tabassé à mort Louis, un jeune homme de 17 ans, lors d’un guet-apens à Narbonne, dans l’Aude.

Des images d’une rare violence. Tabassé vendredi dernier à la suite d’un guet-apens à Narbonne, Louis, 17 ans, a succombé à ses blessures ce mardi 23 juin. Une vidéo de la scène a même été diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon une source policière, Jordan S., 16 ans, Lucas P., 17 ans, Mathias T., 17 ans, Isaac P., 18 ans et Kilian T., 19ans, les cinq suspects présumés, identifiés par la vidéo ont été arrêtés et placés en détention provisoire, a appris CNEWS auprès d’une source policière.

Selon cette dernière, Louis et les cinq suspects se connaissaient par l'intermédiaire de «foyers de l'Aide sociale à l'enfance». Celui-ci avait déjà été agressé par certains d'entre-eux au début du mois.

Des coups de pied à la tête

La famille de la victime a décrit les faits avec plus de précisions à Jules Laurans, rédacteur en chef de Frontières : «Aux alentours de 23h30, à Narbonne, sur un chantier, Louis va être lynché à coups de pied à la tête. C’est une avalanche de coups qui s’abat sur le jeune homme de 17 ans. Les violences infligées sont telles qu’elles vont le plonger dans le coma. Louis sera retrouvé dans un état critique par des ouvriers et transporté en urgence à l’hôpital. Il décédera de ses blessures ce mardi 23 juin après-midi», a expliqué le journaliste.

Les autorités de la ville de Narbonne se sont rapidement emparées de l'affaire : «Les éléments recueillis laissent penser que ces faits d'une extrême gravité étaient prémédités et que les mis en examen avaient tendu un guet-apens à la victime en l'attirant dans un chantier pour le battre à mort», a détaillé le magistrat, Jean-Philippe Rey lors d'une conférence de presse.

Le jeune homme, lors de sa prise en charge par les pompiers, présentait notamment «de multiples hématomes au visage ainsi que divers saignements au niveau de la bouche et du nez», a décrit le procureur de Narbonne.