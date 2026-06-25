Rhône : un adolescent de 14 ans placé sous contrôle judiciaire après une tentative de viol, le parquet fait appel

Un adolescent de 14 ans, soupçonné de tentative de viol, a été placé sous contrôle judiciaire dans le Rhône. Le parquet de Lyon, qui avait requis le placement en détention provisoire du mis en cause, a fait appel de l’ordonnance, a appris CNEWS ce jeudi.

Une décision controversée. Le parquet de Lyon a fait savoir, ce jeudi 25 juin, à CNEWS avoir interjeté appel de l’ordonnance du placement sous contrôle judiciaire d’un adolescent de 14 ans, soupçonné d’une tentative de viol au parc de la Feyssine, à Villeurbanne, dont les faits s’étaient produits mercredi 17 juin dernier.

Selon le ministère public, confirmant les informations du Progrès, le mis en cause avait été rapidement interpellé par les policiers après les faits. Il avait ensuite été placé en garde à vue.

À l’issue de cette mesure, «il a été présenté par le parquet de Lyon devant un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative de viol», nous indique le ministère public.

Et alors que le parquet de Lyon avait requis le placement en détention provisoire du mineur, ce dernier a finalement été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention.