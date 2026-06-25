Un réseau pédophile caché sur Vinted ? Ce que l'on sait des petites-annonces dénoncées par la Haute-commissaire à l'enfance

Dans une publication sur le réseau social X, la Haute-commissaire à l’Enfance Sarah El Haïry a indiqué avoir saisi la justice pour «signaler l’existence de comptes suspectés d’être impliqués dans des trafics d’enfants sur Vinted». L’affaire a vu le jour grâce à la vidéo, devenue virale, d’une influenceuse sur Instagram et TikTok.

Après le scandale Shein, le scandale Vinted ? Sur ce réseau spécialisé dans la vente de seconde main, on trouve de tout. Toutefois, la plate-forme fait désormais l’objet d’une polémique au point que la Haute-commissaire à l’Enfance Sarah El Haïry a saisi, mardi 23 juin, la justice au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale.

«J’ai saisi la justice au titre de l’article 40 pour signaler l’existence de comptes suspectés d’être impliqués dans des trafics d’enfants sur Vinted. Face à ceux qui exploitent, marchandent ou s’en prennent aux enfants, l’État ne détournera pas le regard», a écrit Sarah El Haïry sur le réseau social X.

J’ai saisi la justice au titre de l’article 40 pour signaler l’existence de comptes suspectés d’être impliqués dans des trafics d’enfants sur Vinted. Face à ceux qui exploitent, marchandent ou s’en prennent aux enfants, l’État ne détournera pas le regard. https://t.co/QCOWwWDZG0 — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) June 23, 2026

L’affaire a vu le jour à la suite de la publication, le 15 juin dernier, d’une vidéo par une influenceuse suivie de près de 370.000 abonnés sur TikTok. «Personne ne parle du fait qu’il y a du trafic d’enfants sur Vinted», a dénoncé Djena dans cette séquence qui a cumulé plus de 10 millions de vues.

L’influenceuse a, par la suite, donné quelques exemples d’annonces jugées suspectes. Parmi celles-ci on retrouve «une figurine qui coûte 30.000 euros» avec une description «7 ans / 122 cm» ou encore «une rose toute mignonne» à 20.000 euros avec la description : «jusqu’à un mois / 50 cm».

«Ce sont des codes qu’ils ont entre eux»

«Ce sont des codes qu’ils ont entre eux. Ils vont prendre des objets anodins, qu’ils vont mettre super chers et il y aura des petits indices qui vont montrer si c’est une fille ou un garçon», a accusé l’influenceuse Djena.

Quatre jours après la publication de cette vidéo, Sarah El Haïry a annoncé, dans une déclaration, avoir saisi l’Arcom et Pharos «à la suite des soupçons de trafic d’enfants sur Vinted».

«Les prédateurs exploitent chaque faille, chaque plate-forme, chaque angle mort du numérique. Face à eux, notre réponse doit être simple : tolérance zéro», a écrit la Haute-commissaire à l’Enfance.

«La protection des enfants ne s’arrête pas à la porte de l’école ou du domicile. Elle doit s’exercer partout, y compris sur les espaces numériques du quotidien», a-t-elle ajouté avant de conclure sa déclaration : «Un enfant n’est pas une marchandise. La République ne laissera jamais prospérer ceux qui chercheraient à le traiter comme tel».

De son côté, Vinted s’est défendu. La plate-forme spécialisée dans la vente de seconde main a précisé à nos confrères de Valeurs actuelles avoir «pris connaissance des annonces actuellement diffusées en ligne». Selon une enquête ouverte par la plate-forme, «aucun élément permettant de les relier à des activités de trafic d’enfants» n’a été trouvé.