Val-de-Fontenay : un homme se jette sur les rails du RER pour se donner la mort et percute une femme sur le quai, les deux personnes sont décédées

A Val-de-Fontenay, un homme a voulu se donner la mort en se jetant sur les rails du RER E. Néanmoins, et alors qu’il venait de percuter violemment la rame, il a emporté involontairement une femme. Les deux personnes sont décédées.

Un drame en gare de Val-de-Fontenay. Ce jeudi après-midi, le trafic sur le RER E a été longuement interrompu entre Noisy-le-Sec et Villiers-sur-Marne. Cela fait suite à un accident de personne survenu en gare de Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne.

❌#InfoTrafic#RERE



Le trafic est interrompu entre #NoisyLeSec et #VilliersSurMarne jusqu'à 20h00 et perturbé entre #NanterreLaFolie et #Tournan et perturbé sur le reste de la ligne.



Motif : accident de personne dans le secteur de #ValDeFontenay. pic.twitter.com/r4bLTJWDhU — RER E (@RERE_SNCF) June 25, 2026

Selon une source policière à CNEWS, un homme a en effet tenté de mettre fin à ses jours au passage du train. Néanmoins, et alors qu’il s’apprêtait à se jeter, il a été projeté en tapant sur la rame.

A la suite de ce choc d’une grande violence, le corps de l’homme a emporté une femme qui se trouvait sur le quai. Les deux corps ont malheureusement fini contre un pylône. Toujours selon la source policière, malgré les gestes de soin prodigués par les fonctionnaires de police, les deux personnes sont décédées.

Par conséquent, la gare de Val-de-Fontenay n’était plus desservie par le RER E. Il fallait attendre 20h pour que le trafic reprenne normalement.