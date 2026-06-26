Achraf Hakimi : renvoyé en procès pour viol, le joueur du PSG se pourvoit en cassation

Le footballeur marocain Achraf Hakimi a décidé de se pourvoir en cassation, après que la cour d'appel a confirmé le 19 juin son renvoi devant la cour criminelle pour viol.

Le footballeur Achraf Hakimi, dont le renvoi en procès pour viol a été confirmé le 19 juin par la justice, se pourvoit en cassation, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

En pleine Coupe du monde, la cour d'appel de Versailles avait confirmé le renvoi devant une cour criminelle de l'international marocain et défenseur du PSG Achraf Hakimi pour le viol d'une femme en 2023, qu'il réfute depuis le début de la procédure.

Hakimi dénonce une «fausse accusation»

Contactée, son avocate Me Fanny Colin n'a pas souhaité réagir. Elle avait rappelé mi-juin que son client était «ferme dans sa défense» et «avait beaucoup de choses à dire». Le joueur de 27 ans avait déclaré sur X attendre le procès «avec impatience», assurant : «Enfin, je pourrai parler».

Achraf Hakimi, double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et leader de l'équipe du Maroc, dont l'équipe s'est hissée en 16e de finale du Mondial en renversant Haïti jeudi, a toujours dénoncé une «fausse accusation». Il avait fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui l'avait renvoyé en février pour viol.

Malgré la gravité des accusations, le joueur a déclaré mercredi en zone mixte traverser «une très bonne période, tant sur le plan personnel que professionnel». «Je me sens très bien, je suis entouré de bonnes personnes qui m'aident à me concentrer sur l'essentiel, et la vérité est qu'il s'agit de l'un des moments les plus importants de ma carrière. J'espère continuer ainsi le plus longtemps possible», a-t-il dit.

«Elle se battra jusqu'au bout»

«Toutes les décisions rendues dans ce dossier ont été favorables à la partie civile. Elle se battra jusqu'au bout pour obtenir justice», a pour sa part réagi Me Rachel-Flore Pardo, avocate de la plaignante.