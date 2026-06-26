Affaire Lyhanna : la femme de Jérôme Barella a déposé plainte pour viol et violences conjugales

L'épouse de Jérôme Barella, mis en examen dans l'enquête sur le meurtre de Lyhanna dans le Gers, a déposé plainte pour viol et violences conjugales. L'information, révélée ce vendredi, a été confirmée par une source proche du dossier.

La femme de Jérôme Barella, avec qui il a eu deux filles aujourd'hui âgées de 7 et 11 ans, a été entendue le 18 juin par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse (Haute-Garonne). Son audition intervient dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de sa plainte afin de vérifier les faits qu'elle dénonce.

Les investigations se poursuivent

Cette nouvelle procédure judiciaire s'ajoute aux investigations déjà en cours visant Jérôme Barella. Avant son interpellation dans l'affaire Lyhanna, plusieurs plaintes avaient déjà été déposées à son encontre, notamment pour des faits présumés de viols sur mineures et d'agressions sexuelles. Ces dossiers font toujours l'objet d'investigations.

Les nouvelles accusations portées par son épouse viennent ainsi élargir le champ des investigations menées par les enquêteurs. Elles devront permettre d'établir si les faits dénoncés sont constitutifs d'infractions pénales.

Alors que l'affaire Lyhanna continue de susciter une vive émotion, ces révélations relancent les interrogations sur le parcours judiciaire de Jérôme Barella et les précédents signalements le visant.

À ce stade de la procédure, Jérôme Barella bénéficie de la présomption d'innocence concernant l'ensemble des faits dénoncés dans cette nouvelle plainte. Les investigations se poursuivent sous l'autorité du parquet compétent afin de déterminer les suites judiciaires qui seront données à ces accusations.