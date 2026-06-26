Canicule : un bébé de 18 mois décède à l'hôpital après avoir été oublié dans une voiture

Un bébé de 18 mois est décédé après avoir été retrouvé en état d'hyperthermie dans une voiture stationnée sur le campus de la Timone, à Marseille, en pleine canicule.

Un nouveau drame lié aux fortes chaleurs. Un bébé de 18 mois est décédé après avoir été oublié dans une voiture par l'un des parents.

Le drame est survenu mardi 23 juin, alors que les températures avoisinaient les 30 °C dans la cité phocéenne. Alertés peu avant 14h, les marins-pompiers ont pris en charge l'enfant dans un état critique avant de le transporter aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Timone, où était stationné le véhicule. Malgré les soins prodigués, le bébé n'a pas survécu.

Dans un communiqué, le président d'Aix-Marseille Université, Éric Berton, a exprimé sa «profonde tristesse» après ce drame et a adressé ses «plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime».

Selon plusieurs sources concordantes, l'enfant aurait été oublié dans le véhicule par l'un de ses parents. Cette personne, qui ne travaille pas pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), exercerait toutefois son activité professionnelle sur le campus universitaire. D'après La Provence, il s'agirait du père de l'enfant. Une enquête devrait permettre de déterminer précisément les circonstances du drame.

Une série de tragédies en pleine vague de chaleur

Ce décès intervient alors que la France connaît un épisode de canicule particulièrement intense et durable. Les Bouches-du-Rhône avaient été placées en vigilance orange jusqu'à jeudi, avant un retour au niveau jaune.

Le drame de Marseille s'ajoute à une série d'accidents similaires survenus ces derniers jours. Lundi, deux enfants âgés de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts dans une voiture à Carpentras, dans le Vaucluse. Mercredi, un garçon de 3 ans est également décédé après être resté seul dans un véhicule à Saint-Gratien, dans le Val-d'Oise.

Plus largement, les fortes chaleurs ont déjà provoqué de nombreux décès en France. Outre plusieurs morts par hyperthermie ou parmi les personnes les plus vulnérables, les autorités ont également recensé plusieurs dizaines de noyades depuis le début de l'épisode caniculaire.

La ministre chargée de la Santé a d'ailleurs averti que d'autres décès liés à cette vague de chaleur étaient à craindre dans les prochains jours.

Une voiture peut devenir mortelle en quelques minutes

Les autorités rappellent qu'un véhicule stationné peut rapidement se transformer en véritable fournaise. Même lorsque la température extérieure semble modérée, l'habitacle peut atteindre des niveaux extrêmement dangereux en très peu de temps.

Le ministère de l'Intérieur souligne qu'un jeune enfant ne doit jamais être laissé seul dans une voiture, même pour quelques minutes, le risque d'hyperthermie étant immédiat.

Ces drames rappellent la nécessité d'une vigilance permanente. Une simple distraction ou un changement d'habitude peut avoir des conséquences irréversibles lorsque les températures grimpent.