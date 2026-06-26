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Courbevoie : un individu interpellé après avoir poignardé un médecin généraliste à six reprises durant une consultation

Les faits se sont déroulés aux alentours de 17h10 lors d’une consultation. [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le
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Un homme a été interpellé ce jeudi après-midi à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Il est soupçonné d’avoir agressé, au couteau et à plusieurs reprises, un médecin généraliste lors d’une consultation, a appris CNEWS de sources concordantes. Une enquête a été ouverte. 

Une agression sans nom. Ce jeudi 25 juin, un médecin généraliste a été poignardé à plusieurs reprises dans son cabinet médical situé avenue Léonard de Vinci à Courbevoie (Hauts-de-Seine) par un patient âgé de 65 ans et souffrant de schizophrénie, a appris CNEWS ce jour de sources concordantes. 

Les faits se sont déroulés aux alentours de 17h10 lors d’une consultation. Selon nos informations, le médecin généraliste a reçu, au total, six coups de couteau. Il a été touché notamment au thorax, au bras gauche et aux cuisses. Il a été pris en charge par le SAMU avant d’être transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.

«Plus rien à perdre»

D’après une source policière à CNEWS, le praticien était conscient lors de l’arrivée des secours. Concernant le mis en cause, ce dernier a été maintenu au sol par un autre patient à l’aide d’une chaise. 

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Lors de l’agression, l'homme s’est blessé au bras. Selon une autre source policière, à l’arrivée des policiers, le mis en cause a été menotté et interpellé «sans difficulté». 

Au cours de son passage à l’acte, cet homme aurait déclaré n’avoir «plus rien à perdre» et vouloir «en finir». Aucune autre personne n’a été blessée. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre

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