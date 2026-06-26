Elle fonce dans la vitrine d’un magasin Grand Frais après avoir confondu le sens de sa boîte automatique

A Toulouse, une retraitée qui se trouvait au volant de sa voiture a enclenché la marche avant au lieu de la marche arrière, menant tout droit le véhicule dans les vitres d’un magasin.

Plus de peur que de mal. Un accident s’est produit à Toulouse, dans la matinée de ce vendredi 26 juin. Une voiture s’est encastrée dans les portes coulissantes d’un magasin Grand Frais, situé sur l’avenue des Etats-Unis. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

Une fâcheuse maladresse est la cause de ce spectaculaire accident. Après avoir fait ses courses dans l’enseigne, une retraitée est montée dans sa voiture, laquelle stationnait sur le parking du commerce. Croyant enclencher la marche arrière sur la boîte automatique de son véhicule, l’intéressée a malencontreusement passé la marche avant, fonçant droit sur les vitrines qui se trouvaient en face.

La retraitée a été prise en charge par les secours

«On a entendu un gros boom», a confié une salariée de la boulangerie mitoyenne à nos confrères de La Dépêche. Le choc a fait voler en éclat les portes en verre du commerce. La retraitée, âgée d’une soixantaine d’années, a pu être rapidement extraite de sa voiture par les employés de Grand Frais.

L’infortunée a été prise en charge par les pompiers qui l’ont transférée à l’hôpital pour qu’elle y effectue des examens de contrôle. Son état de santé n’est pas préoccupant. Reste les dégâts matériels. La facture des travaux de réparation du magasin pourrait bien s’élever à quelques milliers d’euros.