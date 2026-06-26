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Guet-apens à Narbonne : Louis avait été victime de violences à deux reprises peu de temps avant sa mort

Louis, 17 ans, avait effectué ces deux autres signalements auprès des forces de police les 11 mai et 12 juin derniers. [LOIC VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Avant d'être victime du guet-apens qui lui a coûté la vie à Narbonne, Louis, 17 ans, s'était présenté à deux reprises auprès des forces de l'ordre pour dénoncer des violences.

Ce n’était pas un fait isolé. Avant d'être tué à Narbonne après avoir été piégé puis violemment frappé, Louis, un adolescent de 17 ans, avait déjà alerté les autorités à deux reprises pour des agressions distinctes. Ces signalements, effectués les 11 mai et 12 juin, témoignent d'un contexte de violences survenu dans les semaines ayant précédé sa mort. 

Le premier épisode avait conduit le jeune homme à déposer plainte au commissariat de Narbonne pour des faits de coups et blessures. L'enquête ouverte à cette occasion avait permis d'identifier les personnes mises en cause, qui ont fait l'objet de poursuites. Le parquet souligne cependant que ces suspects n'ont aucun lien avec les cinq jeunes poursuivis dans le dossier de l'homicide. 

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Un mois plus tard, le 12 juin, Louis s'était présenté à la gendarmerie de Monestiés, dans le Tarn, afin de signaler une nouvelle agression, cette fois commise par plusieurs individus. Il se trouvait alors en fugue de la structure de l'Aide sociale à l'enfance de Narbonne où il avait été placé provisoirement. Les militaires lui avaient recommandé de faire constater ses blessures par un médecin avant de revenir déposer plainte. 

Un mobile qui reste inconnu

L'adolescent ne s'étant jamais représenté à la brigade, aucune plainte n'avait finalement été enregistrée. En l'absence de procédure, les enquêteurs n'ont pu engager de recherches ni identifier d'éventuels auteurs. 

Les investigations en cours devront désormais établir si cette agression présente un quelconque lien avec celle qui lui a coûté la vie. Selon les premiers éléments de l'enquête, Louis aurait été attiré sur le parvis de la médiathèque de Narbonne avant d'être emmené sur un chantier, où cinq jeunes âgés de 16 à 20 ans l'auraient violemment passé à tabac. 

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D'après le procureur de la République, la victime aurait été délibérément piégée dans le cadre d'un guet-apens. Si les circonstances de l'agression semblent aujourd'hui se préciser, le mobile de cette agression demeure encore inconnu.

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