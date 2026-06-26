Mort d'un nourrisson dans l'Oise : ecchymoses au visage, parents en garde à vue... Ce que l'on sait

Un nourrisson de deux mois est décédé après avoir été hospitalisé dans un état critique à Creil dans l’Oise. Alors que les circonstances du drame restent à éclaircir, les deux parents ont été placés en garde à vue.

Les faits se sont déroulés jeudi 25 juin à Creil, dans l'Oise. Les secours sont intervenus auprès d'un nourrisson âgé de seulement deux mois, retrouvé gravement blessé. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Senlis, le bébé présentait notamment des ecchymoses au visage.

Pris en charge en urgence, l'enfant a été hospitalisé dans un état extrêmement préoccupant. Son pronostic vital était engagé dès son admission. Malgré les soins prodigués, le nourrisson est décédé.

Les parents placés en garde à vue

Dans le cadre des investigations, les deux parents, âgés de 20 et 24 ans, ont été placés en garde à vue. Cette mesure permet aux enquêteurs de recueillir leur version des faits et de vérifier les circonstances ayant conduit aux blessures de l'enfant.

Après le décès du nourrisson, le parquet de Senlis a ouvert une enquête de flagrance pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Les investigations ont été confiées au service local de police judiciaire de Creil. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l'origine exacte des blessures constatées sur le bébé, ainsi que le déroulement précis des événements ayant précédé son hospitalisation.

Pour l'heure, le parquet n’a communiqué aucun élément permettant d'expliquer l'apparition des ecchymoses relevées sur le visage du nourrisson. Aucun scénario n'est privilégié publiquement.

Une autopsie ainsi que des examens médico-légaux devraient permettre de préciser les causes du décès.