Rhône : six personnes placées en garde à vue après une série d’attaques contre la maison d’arrêt Lyon-Corbas

Six personnes ont été interpellées dans les départements du Rhône et de la Loire et placées en garde à vue à la suite d’une série d’attaques contre la maison d’arrêt Lyon-Corbas et des personnels de l’administration pénitentiaire.

Une enquête minutieusement menée. Le 22 juin dernier, une opération judiciaire d’envergure a été déclenchée dans les départements du Rhône et de la Loire menant à l’interpellation de six personnes suspectées d’être impliquées dans une série d’attaques contre la maison d’arrêt Lyon-Corbas et des personnels de l’administration pénitentiaire, a indiqué la gendarmerie nationale ce vendredi dans un communiqué.

Les faits qui leur sont reprochés sont survenus entre juin et juillet 2025. A l’époque, «plusieurs actes criminels ont été commis à l’encontre de la maison d’arrêt de Corbas et de biens appartenant à des agents de l’administration pénitentiaire».

«Ces faits, caractérisés notamment par des jets de cocktails Molotov sur des véhicules et des habitations, avaient été revendiqués ou relayés sur les réseaux sociaux au travers de vidéos accompagnées de menaces visant l’institution pénitentiaire et ses personnels», a précisé la gendarmerie.

Compte tenu de la gravité de ces actes, c’est la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon qui avait été saisie pour conduire les investigations, confiées à la Section de recherches de Lyon. Et celles-ci «ont permis d’établir que ces actions avaient été commanditées depuis la détention par un détenu qui recrutait, via les réseaux sociaux, de jeunes exécutants chargés de commettre ces dégradations».

Parmi les six interpellés, cinq ont été mis en examen

De ce fait, et au cours de l’opération judiciaire du 22 juin dernier, le commanditaire présumé ainsi que cinq autres individus soupçonnés d’être impliqués dans les faits ont été interpellés et placés en garde à vue.

A l’issue de cette mesure, cinq individus, à savoir quatre majeurs et un mineur, ont été mis en examen. «Les 4 majeurs ont été placés en détention provisoire. Le mineur a été placé sous contrôle judiciaire», a noté la gendarmerie nationale.

«Cette affaire illustre la mobilisation constante des services d’enquête et de l’autorité judiciaire dans la lutte contre les violences dirigées contre les institutions de la République et leurs agents, ainsi que leur détermination à identifier et poursuivre l’ensemble des auteurs et complices de tels agissements», a-t-elle conclu.