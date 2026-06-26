Vitry-sur-Seine : un enfant de 4 ans en urgence absolue après avoir été percuté par une voiture, deux individus interpellés

A Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, deux individus ont été interpellés à la suite d’un accident corporel impliquant un enfant de 4 ans. Celui-ci jouait au niveau d’une bouche d’incendie ouverte lorsqu’il a été percuté par un véhicule. Le garçonnet a été transporté à l’hôpital en urgence absolue.

Un nouveau drame routier. Ce jeudi 26 juin en début de soirée, un conducteur et son passager ont été interpellés et placés en garde à vue à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, après avoir percuté un enfant de 4 ans, a appris CNEWS de source policière. Selon nos informations, les faits ont eu lieu aux alentours de 19h30.

Les policiers ont en effet été appelés afin d’intervenir sur un accident signalé avenue de l’abbé Roger Derry. Sur place, ils ont constaté la présence des sapeurs-pompiers avec la victime. D’après les témoignages recueillis, l’enfant de 4 ans jouait près d’une bouche d’incendie ouverte lorsqu’il a été renversé par un véhicule dans lequel se trouvaient deux occupants. Le père de la victime se trouvait à proximité de cette dernière lorsque les fait sont eu lieu.

Après l’accident, le conducteur a quitté l’habitacle en direction d’un bar tandis que son passager a pris le volant à sa place et a quitté les lieux. Selon notre source policière, avant de quitter les lieux, les deux mis en cause auraient insulté les sapeurs-pompiers présents sur place et auraient même pris à partie le père de la victime.

Une fracture du fémur et une possible hémorragie interne

Munis du signalement, les policiers se sont immédiatement lancés à la recherche des deux suspects. L’homme qui s’était dirigé vers un bar a rapidement été interpellé. D’après nos informations, celui-ci a été testé positif à l’alcool. On ne sait par ailleurs pas s'il conduisait sous l'empire de l'alcool ou s'il l'avait consommé après les faits.

Son passager a, quant à lui, été interpellé plus tard par la Brigade anti-criminalité (BAC) à bord du véhicule impliqué dans l’accident.

Concernant la victime, cette dernière a été transportée à l’hôpital en urgence absolue. Elle souffrirait d’une fracture du fémur et d’une potentielle hémorragie internet. Une enquête de police a été ouverte.