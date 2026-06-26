Yonne : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d’une femme qui souffre d’un trouble du développement intellectuel

La police de l'Yonne a diffusé un appel à témoins à la suite de la disparition de Samantha Poulain, 28 ans, survenue le mardi 23 juin.

Une disparition inquiétante. Les autorités de l'Yonne recherchent actuellement Samantha Poulain, 28 ans, disparue le mardi 23 juin. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver la jeune femme, qui présente un trouble du développement intellectuel.

Samantha Poulain mesure entre 1,50 m et 1,60 m, a une corpulence qualifiée de «moyenne», les yeux bleus et les cheveux châtain foncé.

🚨 #AlerteDisparition



Une jeune femme est portée disparue depuis le 23 juin 2026.



Samantha Poulain, âgée de 28 ans, mesure entre 1,50 m et 1,60 m. Elle a les yeux bleus et les cheveux châtains foncés (voir photo ci-contre).



Toute personne disposant d'informations susceptibles… pic.twitter.com/BqAlUpK1GM — Préfet de l'Yonne 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet89) June 25, 2026

Partie sans téléphone portable ni argent

D'après L'Yonne républicaine, elle est une majeure protégée en raison de son trouble du développement intellectuel.

Au moment de sa disparition, elle se trouvait au Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne (CHSY). Elle aurait quitté l'établissement sans téléphone portable ni argent.

«Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs est invitée à contacter sans délai le commissariat d'Auxerre au 03 86 51 85 00», a précisé la police.