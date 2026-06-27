«Il y avait du sang partout» : une femme poignardée dans son appartement à Amiens, son compagnon interpellé

Une femme de 21 ans a été tuée à l'arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi à Amiens (Somme) et son compagnon a été placé en garde à vue, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier. Une enquête a été ouverte.

Un potentiel nouveau féminicide dans la Somme. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin, une femme de 21 ans est décédée après avoir été poignardée dans son appartement de la chaussée Jules-Ferry à Amiens, a-t-on appris d'une source proche du dossier, confirmant une information du Courrier Picard. Un homme, qui serait son compagnon, âgé d’une vingtaine d’années lui aussi, a été interpellé et placé en garde à vue.

«du sang partout»

Selon une source proche de l’enquête, la police a été appelée par un voisin vers 1h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Ce voisin a raconté aux forces de l’ordre avoir vu un homme sonner en bas de leur bâtiment en affirmant chercher son fils. Après avoir ouvert la porte à cet homme, le voisin a expliqué avoir entendu des cris d’hommes, qui semblaient être celui de l’individu en question et de son fils. Toujours selon ce voisin, la police est arrivée quelques minutes plus tard.

«Les policiers étaient dans l’un des appartements du 1er étage. Ils m’ont fait rentrer dans l’appartement pour obtenir des éléments pour l’enquête. Il y avait du sang partout. Il s’agit d’un appartement style duplex, avec une chambre en mezzanine. Il y avait du sang plein le lit mais aussi dans les escaliers. Il y en avait partout. Il y avait aussi le corps de cette fille. Elle avait reçu un coup au niveau du cou. C’était terrible…», a confié ce voisin au Courrier Picard.

Au moins 68 féminicides en 2026

Ce samedi matin, une voiture de police se trouvait toujours sur place. Elle attendait l’arrivée des pompes funèbres puis de l’officier de policier judiciaire pour la pose des scellés. La famille de la victime était attendue au commissariat. Le suspect, qui serait le compagnon de la victime, a, lui, été placé en garde à vue.

Contacté, le parquet d'Amiens n'était pas joignable dans l'immédiat. Selon les derniers chiffres officiels publiés début, 68 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2026. 170 féminicides avaient été recensés en 2025.