Mort de Louis, lynché à Narbonne : ce que l’on sait des suspects

À Narbonne, Louis, 17 ans, est mort après avoir été violemment agressé par cinq jeunes. Les suspects, mis en examen et incarcérés, ont évoqué une possible vengeance. Les enquêteurs privilégient la piste d'un guet-apens et s'interrogent sur la préméditation.

L'enquête se poursuit à Narbonne après la mort de Louis, 17 ans, décédé mardi des suites de ses blessures. L'adolescent avait été retrouvé inanimé samedi dernier sur un chantier, après avoir été violemment agressé la veille au soir par un groupe de cinq jeunes.

Une vidéo de l'agression, filmée par les auteurs présumés, a été diffusée sur les réseaux sociaux, accélérant l'identification des suspects.

Cinq suspects interpellés et incarcérés

Selon une source policière, cinq jeunes ont été arrêtés puis placés en détention provisoire : Jordan S., 16 ans, Lucas P., 17 ans, Mathias T., 17 ans, Isaac P., 18 ans et Kilian T., 19 ans.Tous ont été identifiés grâce aux images de la scène.

L'enquête révèle un élément central du dossier : les liens entre la victime et les suspects.

Selon une source policière, Louis et plusieurs des mis en cause se connaissaient par le biais de structures de l'Aide sociale à l’enfance (ASE). Trois des suspects y sont eux-mêmes connus des services, même s'ils n’étaient pas placés dans le même foyer que la victime.

Louis était hébergé depuis mai dans une structure de Narbonne, à la demande de ses parents séparés, résidant à Carcassonne et dans le Var. L'objectif, selon sa famille, était de lui offrir un cadre éducatif et un accompagnement vers une formation.

Un adolescent déjà fragilisé par des violences signalées

Plusieurs éléments de l'enquête montrent qu’il avait déjà été confronté à des violences. Une plainte avait été déposée le 11 mai contre plusieurs jeunes, sans lien avec les suspects du drame. Le parquet confirme également qu'il avait fugué du foyer le 10 juin.

Deux jours plus tard, Louis s'était présenté dans une gendarmerie du Tarn pour signaler des violences en réunion subies peu avant son hospitalisation. Aucune plainte n'avait finalement été formalisée malgré les conseils des forces de l'ordre.

Pour l'heure, le mobile de l'agression reste inconnu. Les casiers judiciaires des cinq mis en cause sont par ailleurs vierges.

Une enquête centrée sur le mobile et la préméditation

La qualification initiale de tentative d'assassinat a été retenue dans l'attente des conclusions définitives de l'instruction, désormais rejointe par la mort de la victime. Si le déroulé des faits laisse peu de doute sur l'existence d'un guet-apens, le mobile reste à éclaircir.

Lors de leurs auditions, les mis en cause ont évoqué une possible vengeance. Selon leurs déclarations, Louis aurait harcelé l'un des suspects plusieurs années auparavant, lorsqu'ils étaient au collège.

Une autre version a également été avancée, évoquant des violences subies par la sœur de l’un des mis en cause, des faits supposés remontant à plusieurs années. Une hypothèse que la famille de la victime conteste fermement.

Selon les informations d'Europe 1, la victime mentionnée par les mis en cause dément avoir subi toute agression sexuelle de la part de Louis. À ce stade, ces éléments restent des déclarations non corroborées par l'enquête.