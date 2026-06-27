Un retraité gagnait jusqu’à 9000 euros par mois grâce à un parking illégal en Vendée

Pendant plusieurs années, un retraité vendéen aurait transformé un terrain privé en véritable parking payant, générant des revenus pouvant atteindre 9.000 euros par mois, selon les éléments révélés par l'enquête.

Une activité particulièrement lucrative, mais qui était exercée sans les autorisations administratives nécessaires. Sur un terrain, situé à proximité d'une zone très fréquentée durant la saison touristique, un retraité accueillait quotidiennement de nombreux automobilistes en échange d'un droit de stationnement. Les visiteurs pouvaient y laisser leur véhicule, permettant au retraité de réaliser un chiffre d'affaires conséquent lors des périodes de forte affluence, comme le précise Ici.fr.

Une activité lucrative

C'est à la suite de contrôles et de signalements que les forces de l’ordre se sont intéressées à cette exploitation. Les investigations ont mis en évidence que le parking ne disposait pas des autorisations requises en matière d'urbanisme et d'accueil du public. Selon les autorités, cette activité commerciale était exercée en dehors du cadre légal.

L'affaire a révélé que les revenus générés par cette activité illégal pouvaient atteindre les 9.000 euros mensuels. Ce chiffre témoigne de la rentabilité potentielle de ce type d'activité lorsqu'elle est implantée dans un secteur touristique.

Le retraité s'expose désormais à des sanctions pouvant porter sur les infractions d'urbanisme, l'exploitation irrégulière du terrain et, le cas échéant, sur les obligations fiscales et sociales liées à cette activité.

En France, l'exploitation d'un parking payant ne peut être improvisée. Elle nécessite notamment le respect des règles d'urbanisme, des normes de sécurité, ainsi que des obligations administratives et fiscales applicables à toute activité commerciale.