Loire : trois personnes interpellées après des incendies

Trois personnes, suspectées d'être à l'origine accidentelle de deux feux de végétation qui ont frappé le département de la Loire samedi, ont été interpellées et placées en garde à vue dimanche, a indiqué le parquet de Roanne.

Des feux de végétation se sont produits samedi 27 juin dans la Loire, et il semblerait que les départs de feux aient été causés par l’homme. Car trois personnes ont été interpellées : un homme de 47 ans et sa femme de 56 ans, qui possèdent une résidence à Saint-Just-la-Pendue dans le département, sont suspectés d'avoir provoqué accidentellement le plus important de la vingtaine de feux de végétation qui se sont produits samedi dans la Loire, a indiqué le parquet de Roanne.

«Ce couple est suspecté d'avoir provoqué le départ du feu, qui a eu lieu peu avant 14h, en allumant un barbecue sur son terrain», a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête. Ce sinistre, encore sous la surveillance d'une cinquantaine de pompiers dimanche matin selon le SDIS 42, a parcouru une centaine d'hectares de végétation, mobilisé 155 soldats du feu et provoqué l'évacuation temporaire d'habitants de plusieurs hameaux. Un véhicule des pompiers a été détruit par les flammes.

Un troisième interpellé pour un autre départ de feu

Dans le cadre d'une autre enquête pour destruction involontaire par incendie, «un homme est en garde à vue ce dimanche après avoir été interpellé samedi soir à Pouilly-sous-Charlieu dans la Loire. Il est suspecté d'avoir provoqué un incendie dans cette commune en allumant un feu d'artifice», a également indiqué le procureur de Roanne Xavier Laurent.

Dans un contexte de chaleur intense et de conditions venteuses, plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont en alerte sur les feux d'espaces naturels.

Samedi 27 juin au soir, la préfecture de région indiquait que «près de 700 sapeurs-pompiers» avaient été mobilisés sur le territoire au cours de la journée sur de nombreux feux de végétation de tailles diverses.