Nantes : 5e meurtre sur fond de trafic de drogue en seulement deux mois

À Nantes, près du stade de la Beaujoire, un homme de 19 ans a été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le cinquième homicide enregistré par la ville en seulement deux mois.

Nouveau drame. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 19 ans a été tué par balle à Nantes, près du stade de la Beaujoire, le cinquième homicide par arme à feu recensé dans la ville depuis la fin avril.

Les pompiers sont intervenus pour prendre en charge le jeune homme en arrêt cardiorespiratoire suite à une «agression» par arme à feu, a précisé le Codis (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, ndlr) dans un communiqué. Malgré les tentatives de réanimation, la victime est décédée.

LA SPIRALE DE L'ULTRA-VIOLENCE

Avant cet homicide, dont les circonstances restent indéterminées, la ville de Nantes avait déjà enregistré quatre meurtres par arme à feu en deux mois, tous liés au narcotrafic, selon les enquêteurs.

Le 28 avril, un jeune homme a été tué par balle, dans le quartier de la Bottière, et un autre grièvement blessé. Le 14 mai, c'est un adolescent de 14 ans qui avait succombé, et deux jeunes blessés, dans le quartier du Port-Boyer, sur un point de deal «très convoité», d'après les autorités.

Dans la nuit du 26 au 27 mai, un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort par balle dans le quartier de la Halvêque, là encore près du stade de la Beaujoire.

Le 4 juin, un jeune de 18 ans a été tué en pleine journée dans le quartier de la Bottière après avoir été «la cible d'un tir en rafale provenant d'individus cagoulés montés sur deux motos électriques», avait indiqué le parquet. Les deux tireurs avaient quitté les lieux pour revenir immédiatement et tirer de nouveau sur leur victime «à bout portant».