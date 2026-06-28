Un homme a été interpellé par les forces de l'ordre un couteau à la main en gare Saint-Lazare, après des faits de violence avec arme place de Clichy.

Une intervention sans incident. Une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, dimanche 28 juin, montrant un homme armé d'un couteau faisant face aux forces de l'ordre à la gare Saint-Lazare.

Les faits remontent au 24 juin. Peu avant 19h, des faits de violences avec arme ont été signalés à proximité de la place de Clichy, a-t-on appris de source policière. Vers 19h13, l'individu avait été repéré en gare Saint-Lazare, au niveau de la salle des Pas perdus.

Une plainte déposée

La SUGE Saint-Lazare (les agents de la sûreté ferroviaire) est intervenue et a procédé à son interpellation. La compagnie nocturne des réseaux (CNR) était également présente sur cette intervention.

L'individu a été ensuite conduite au poste de police. Il n'aurait pas fait de victime. Néanmoins, une plainte a été déposée.